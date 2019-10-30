Егор Киян рассказал о перспективах принятия закона об анбандлинге

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Алексей Гончарук сообщил, что принятие закона об анбандлинге является предпосылкой для подготовки оператора газотранспортной системы к работе по европейским правилам.

С вопросом относительно влияния принятия закона об анбандлинге на доходы украинской ГТС и экономику страны «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, аналитику по экономическим вопросам Международного центра перспективных исследований Егору Кияну, информирует enovosty.com/news.

Егор Киян сообщает, что сейчас доходы от ГТС составляют около 2,5-3% ВВП

“И в украинскую экономику ГТС приносит приблизительно 2,5-3 млрд долл. Соответственно, влияние ГТС на украинскую экономику значительное. И с целью сбережения такого дохода и выполнения требований Европейской комиссии касательно третьего энергопакета и синхронизации с европейским рынком мы, с одной стороны, выполняем условия европейской стороны, а с другой стороны — проводим трехсторонние переговоры относительно транзита газа. Таким образом сама процедура анбандлинга позитивно влияет на то, что функции добычи и транспортировки нефти будут разделены между собой и новый оператор, который будет создан, даст возможность открыть рынок и дела с европейской стороной будут вестись намного легче. С одной стороны, это позитивный фактор, что мы идем в сторону Европейского союза, открываем свой рынок и действительно пытаемся провести анбандлинг для того, чтобы со стороны Европейской комиссии не было проблем с переговорами.

Но с другой стороны, несмотря на то, что мы делаем движение в сторону прозрачности и открытости рынка, существует еще одна проблема, которая заключается в том, а будет ли что транспортировать через эту газовую трубу. Так как в отношениях анбандлинга и передачи газа через газотранспортную систему есть три стороны. Это Украина, европейская сторона и Россия. Без согласования и координации всех трех сторон могут возникнуть определенные проблемы. Поэтому нельзя говорить, что перспектив нет, но также нельзя говорить, что они есть. Они пока не ясны. РФ может прекратить транзит газа через Украину.

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Тем не менее, сейчас ведутся трехсторонние переговоры. Посмотрим, как они будут проходить. Какие будет выдвигать условия и требования российская сторона в этих трехсторонних переговорах. И в зависимости от результата этих переговоров мы будем иметь решение, которое и покажет по факту, принесут ли эти действия какую-то пользу или мы просто переформатировали рынок, открыли рынок, а по факту транспортировать через ГТС нечего.

Но если давать прогнозы, то пока у российской стороны не закончены Северный поток и Турецкий поток, то, в принципе, другие потоки не обеспечивают необходимый объем прокачки газа в европейскую сторону. Плюс в Европе сейчас растет спрос на газ и растет доля РФ на этом рынке. Соответственно, это дает повод для выводов, что, во-первых, РФ сейчас заинтересована в удержании рынка. Во-вторых, спрос на российский газ растет, что также влияет на то, что РФ будет использовать все возможности для того, чтобы поставлять газ в Европейский Союз, в том числе используя украинскую ГТС. И, в-третьих, это то, что другие альтернативные линии пока не завершены и, соответственно, у РФ нет других выходов, как все равно какую-то определенную часть прокачивать через территорию Украины.

Несмотря на то, что объемы уменьшаются, то все равно пока транзитный контракт с российской стороной на следующий год будет заключен. Хотя он будет краткосрочным и, скорее всего, на один год. Далее уже ситуация будет зависеть от того, какие будут использованы методы давления, каким образом будут завершены другие потоки и это уже будет давать возможность для спекуляции в будущем.

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Поэтому можно сделать вывод, что пока решение о принятии закона об анбандлинге является позитивным шагом. Он принесет, по крайней мере в 2020 году, какую-то прибыль пока у РФ нет других выходов, как транспортировать газ через украинскую территорию. Соответственно, анбандлинг и все эти факторы повлияют на более сильную позицию Украины в этих переговорах. Важно еще раз отметить, что это пока прогноз только на 2020 год. Что будет дальше — ситуация покажет и тут однозначного ответа нет», — сообщает эксперт