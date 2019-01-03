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Украинские ювелиры хвастаются рекордными продажами. Украинцы — необычным выбором

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В период новогодних праздников украинцы очень активно скупали ювелирные изделия. Украинские ювелиры рассказали о рекордной прибыли и об интересных трендах

Новогодний период — время сверхприбыли для магазинов. В этом году в стране пользовались большим спросом ювелирные украшения. Особенно — сережки, цепочки, кольца и браслеты. По словам маркетологов, именно они оказались в ТОП самых востребованных подарков для женщин. Ювелиры рассказывают о том, что в этом году спросом пользовались интернет-магазины, а средний чек прибавил около 21 процента и теперь превышает 2 тыс. гривен. Самое популярное украшение декабря 2018 года — серьги. Кроме того, традиционно, перед Новым годом вырос спрос на золотые помолвочные кольца, так как мужчины любят делать предложение руки и сердца в новогоднюю ночь. Вот только в последнее время пользуются популярностью не кольца бриллиантами, а модели подешевле. Например, с фианитом или же кристаллами Swarovski, информирует enovosty.com/news.

Чаще всего перед Новым годом 2019 покупали серебряные украшения 935-й пробы. Относительно невысокая цена позволяет покупать сразу несколько украшений для нескольких друзей или родных людей. Это позволяет быстрее определиться с подарками.

Ювелиры в Украине рассказали и о интересных трендах. Так, в это году в моду вернулись массивные украшения с большими фианитами или полудрагоценными камнями.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 175

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