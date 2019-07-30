EBA обеспокоена применением автоматической индексации жд-тарифов

Главная » Последние новости » Новости рынков » EBA обеспокоена применением автоматической индексации жд-тарифов EBA обеспокоена применением автоматической индексации жд-тарифов

Закрыть Отправить

Европейская бизнес-ассоциация обеспокоена применением системы автоматической индексации тарифов на железнодорожные грузоперевозки

Европейская бизнес-ассоциация (EBA) обеспокоена применением системы автоматической индексации тарифов на железнодорожные грузоперевозки и считает, что автоматическая индексация исключает представителей бизнес-среды из дискуссии относительно установления размера тарифа и позволяет Укрзализныци единолично повышать стоимость грузоперевозок, информирует enovosty.com/news.

В EBA подчеркивается, что тарифы должны быть на экономически обоснованном уровне и устанавливаться под контролем государственного регулятора «Национальной комиссии по вопросам регулирования транспорта». Эксперты EBA утверждают, что в случае установления автоматической индексации, может возникнуть монопольное злоупотребление со стороны перевозчика.

Кроме того, автоматическая индексация тарифов железнодорожных перевозок даже в случае согласования с представителями бизнес-сообщества в полной мере не решает вопрос прогнозируемости размера тарифов, так как у Министерства инфраструктуры Украины и АО «Укрзализныци» остается право повышать тарифы на грузоперевозку в течение года.

Ранее сообщалось, что «Укрзализныця» дала обещание согласовывать с представителями бизнеса свои инвестиционные планы. Кроме того, в «Укрзализныци» пообещали в течение года не повышать тариф на перевозки, а взамен бизнес согласился на одноразовое повышение тарифа на 14,2% с 1 апреля 2019 года.