Дешево и безопасно: Когда украинцам стоит покупать дыни и арбузы

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Дыни и арбузы на украинских рынках становятся все более дешевыми: цены тают буквально каждый день

Украинские рынки сегодня завалены любимыми лакомствами — дынями и арбузами. Несмотря на предупреждение экспертов о том, что ранние ягоды могут быть опасными для здоровья, украинцы все же активно разбирают летнее угощение. Тем не менее, пик популярности припадает на последний летний месяц, информирует enovosty.com/news.

Эксперты убеждают в том, что в наше время не стоит сильно переживать о безопасности, так как новые методы селекции дают возможность вырастить много ягоды, не используя для этого драконовское количество различных удобрений и нитратов. Тем более что многие украинские аграрии попросту не могут позволить себе использовать химию из-за её дороговизны. Тем не менее, проверки не радуют украинцев: в ягодах есть большое количество удобрений, которые в разы превышают дозволенные нормы. Это своеобразная опасная лотерея, арбузная рулетка, но уже через неделю шансы купить безопасную ягоду будут гораздо выше.

Чего ждать от цены на арбузы и дыни? Столь низких цен, как в прошлом сезоне опять-таки ждать не приходится. Тем не менее, на оптовым рынке полосатую ягоду будут продавать примерно по две гривны за килограмм, а на обычном рынке заплатить придется до четырех гривен. Что касается, дыни, то за «колхозницу» будут просить в сезон до двенадцати гривен за килограмм.

Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, что лучший период для консервации помидор — первая половина августа. Вместе с тем, в этом сезоне ожидать очень дешевых овощей — не приходится.

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