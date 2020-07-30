Цены на нефть начали падать

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Цены на нефть начали падать на фоне растущих случаев заоблевания COVID-19

Цены на нефть упали на фоне растущей коронавирусной инфекции, что угрожает восстановлению спроса на топливо. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 1,2% и составили 43,56 долл за баррель

Фьючерсы на нефть марки WTI снизились на 1,48% и составили 40,66 долл за баррель

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«Недавняя вспышка пандемии является зловещим признаком того, что потенциал роста в ближайшем будущем ограничен», — сказал Тамас Варга из брокерской компании PVM.

Потенциальный удар по восстановлению спроса происходит в то время, когда Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ОПЕК+ намерены увеличить добычу, добавив около 1,5 млн баррелей в день к мировым поставкам.

«Ослабление ограничений на поставки ОПЕК+ в сочетании с возвратом объема производства в США проверит устойчивость рыночных настроений в ближайшие недели», — сказал главный стратег AxiCorp по мировым рынкам Стивен Иннес