Рынок недвижимости и карантин: В Украине вырос спрос на 1-комнатные квартиры

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Несмотря на мартовский карантин, спрос на 1-комнатные квартиры за 3 месяца 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, вырос в среднем на 2,5-3%.

Об этом сообщила директор по маркетингу многофункционального жилого комплекса POLARIS Home&Plaza Анжелика Саакян, информируют Экономические Новости.

По её словам, по сравнению с I кварталом прошлого года, объем продаж квартир на первичном рынке Киева и области практически не изменился. Вместе с тем выросло количество приобретенного жилья в сегменте 1-комнатных квартир, а количество проданных 3-комнатных и многокомнатных несущественно снизилось.

«Жесткие условия карантина привели к небольшому спаду покупательской активности в период с 16 по 23 марта. Но именно 1-комнатные квартиры вызывают стойкий интерес у потенциальных покупателей: с начала года квартиры площадью 35-46 м2 составили до 70% от всего продаваемого жилья», — отметила Анжелика Саакян.

При этом, по её данным, более 50% всех однокомнатных квартир в строящихся жилых комплексах приобретается в первые 6-9 месяцев от начала строительства, когда цена является наиболее приемлемой для покупателя.

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Эксперт рассказала, что более 60% всех 1-комнатных квартир приобретается с целью их дальнейшей перепродажи на стадии введения дома в эксплуатацию или же для последующей сдачи в аренду.

«На сегодняшний день увеличение спроса на 1-комнатные квартиры вызвано ожидаемым снижением доходности депозитных вкладов более чем на 1/3, что заставляет многих искать альтернативные возможности для приумножения накопленных средств», — подчеркнула Анжелика Саакян.

Она считает, что до конца года спрос на 1-комнатные квартиры может вырасти суммарно на 8-10%. При этом, по ее мнению, потенциал спроса будет во многом зависеть от эффективности предпринятых мер по борьбе с вирусом, плана Кабинета министров Украины по преодолению кризисных явлений в экономике, стабилизации курса национальной валюты, реформировании строительной сферы, а также от политической стабильности.

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«Экономическая стабильность, потенциальное развитие ипотеки, внедрение эффективных реформ в строительной отрасли будут способствовать увеличению количества потенциальных покупателей нового жилья», — сказала эксперт.

Анжелика Саакян обратила внимание на то, что за 1-й месяц продаж в многофункциональном жилом комплексе POLARIS Home&Plaza было реализовано более 100 квартир (около 6% от всего запланированного объема). При этом из них более половины (57 квартир) составили однокомнатные.