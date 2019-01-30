В Украине курс доллара продолжает снижаться

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Из-за снижения стоимости доллара на межбанковском рынке наличный курс валюты продолжает падать

Курс доллара продолжает снижаться. 30 января на межбанке стоимость доллара опустилась на 5 копеек и закрепилась на уровне 27,72-27,75 грн./$ , информирует enovosty.com/news.

Из-за снижения стоимости доллара на межбанковском рынке курс валюты в обменных пунктах и кассах банковских отделений также начал падать. Если утром 30 января курс доллара в обменниках был на уровне 27,63-27,68 грн./$, то к концу дня он составил уже 27,58-27,62 грн./$.

В то же время, эксперты акцентируют внимание на том, что тенденция по снижению курса доллара является нестабильной. Изначально она была вызвана решением Минфина о размещении гособлигаций, которые приобрели иностранцы, вынужденные конвертировать доллар для выкупа ОВГЗ. Однако, в связи с возможным увеличением спроса на доллар, который может быть связан с потребностью вывода дивидендов, курс доллара может начать снова расти.