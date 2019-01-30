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В Украине цены на автогаз продолжают падать

Главная » Последние новости » Новости рынков » В Украине цены на автогаз продолжают падать
 
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За предыдущие две недели стоимость автогаза снизилась на 86 копеек и достигла исторического минимума начиная с 2016 года.

Стоимость сжиженного газа достигла исторического минимума начиная с 2016 года. Существенное снижение стоимости автогаза началось после того, как автозаправочные сети WOG и АЗС Окко снизили цена на горючее до 11,69 грн/л , информирует enovosty.com/news.

Однако, снижение цены до указанного уровня является не окончательным. Согласно информации, предоставленной консалтинговой компанией «А-95», на некоторых автозаправочных станциях Приват цена на автогаз упала ниже 10 грн./л. Например, в Житомире заправиться сжиженным газом можно за 9,3 грн./л, а в Днепропетровской области – за 10,3 грн/л.

В результате, снижать цену на автогаз начали и другие АЗС. В сетях Amic и БРСМ стоимость сжиженного газа снизилась на 4-5 копеек, а в некоторых заправках в Киевской области автогаз можно купить за 10,3-10,7 грн./л.

Снижение цен на сжиженный газ эксперты связывают с увеличением предложения на рынке. В то же время, откровенно демпинговые цены на автогаз группы Приват заставляют конкурентов также снижать цены. За предыдущие две недели стоимость автогаза снизилась на 86 копеек.

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Автор: Оксана Ельченко
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