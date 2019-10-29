Украинцы с начала года импортировали автомобилей на $2,6 млрд

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Импорт легковых авто в Украину за январь-сентябрь текущего года составил 2,6 млрд долл

В Государственной фискальной службе сообщили, что импорт автомобилей в Украину за январь-сентябрь текущего года составил 2,6 млрд долл, информирует enovosty.com/news.

Согласно статистике, наибольшее количество автомобилей было импортировано из Германии (504,1 млн долл). Второе место по количеству импортированных легковых автомобилей занимает импорт из Японии (406,2 млн долл). Третье место занимает импорт авто из США (352 млн долл)

В ГФС отметили, что за январь-сентябрь этого года Украина экспортировала автомобилей на сумму 9,125 млн долл. Наибольшее количество украинских автомобилей было реализовано в США, Канаде и Уганде.

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