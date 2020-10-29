Рекордное количество вакансий: Как и когда начала восстановление IT-индустрия в Украине

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Самым сложным периодом для айти-индустрии стал прошлый апрель

В начале этой осени количество открытых IT-вакансий достигло 6 тысяч, что стало рекордом за три года. Такой информацией поделилась айти-компания GlobalLogic, информирует enovosty.com/news.

Пандемия, которая началась в 2020 году, сильно повлияла на глобальную экономику: мировой ВВП обрушился на 5,2%. В то время как бизнес, связанный с туризмом, авиацией и пассажирскими перевозками и торговлей терпел невероятные убытки, сервисы для удаленной работы и видеоконференций не успевали считать доходы. Кроме того, традиционный «офлайн» бизнес в Украине во время карантина начал активно цифровизировать бизнес и переходить в «онлайн», что увеличило спрос на IT-услуги.

Вместе с тем, и «атийшники» переживали непростое время, когда крупнейшие компании заморозили поиск новых сотрудников и начинали прощаться со старыми инженерами. А вот уже в этом сентябре индустрия начала постепенное восстановление, а количество новых позиций – расти. В Gartner прогнозируют, что в 2021 году спрос на услуги айти-индустрии продолжит тенденцию к росту и увеличится на 4%. В компании полагают, что рынок будет оценён в 3,8 триллионов долларов.

В сентябре 2020 отрасль больше всего нуждалась во frontend-разработчиках, выросло также количество вакансий в BigData. Кроме того, как и годом ранее, без работы не остаются специалисты, которые владеют языками NET, Java, Python и C++ для Senior- и Middle-позиций.

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Отметим, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, какие удалённые профессии пользуются популярностью в Украине. IT-индустрия, традиционно, в лидерах и по количеству вакансий, и по предлагаемой зарплате.