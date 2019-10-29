Крепкая гривна пошатнула рынок недвижимости

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Тенденции к укреплению гривны отрицательно сказались на рынке недвижимости

Независимо от «бума» жилого строительства, спрос на недвижимости в стране в последнее время остается крайне низким. Важную роль в этом вопросе сыграла как политическая, так и экономическая ситуации в Украине. В частности, по рынке ударила крепкая гривна. Так, из-за ситуации с валютой в отдельных проектах, в основном речь идёт именно об эконом-классе, продажа обрушилась до пятидесяти процентов. Так как валютные прогнозы постоянно меняются, украинцы не торопятся тратить свои сбережения на покупку квартир и оказываются в категории отложенного спроса, информирует enovosty.com/news.

Эксперты называют конкретные цифры застопорения: продажи нового жилья в украинской столице за последний год упали более чем на двадцать процентов.

Отметим, ранее резкое увеличение количество заработчан за границей, которые присылали на родину валюту, оживила рынок недвижимости.