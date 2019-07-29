В Минфине сообщили, сколько украинцев уехало на зароботки за рубеж

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Количество украинцев, находящихся на заработках за рубежом, составляет около 18% экономически активного населения страны

В Минсоцполитике сообщили, что количество украинцев, находящихся на заработках за рубежом, составляет около 3,2 млн человек или 18% экономически активного населения страны, информирует enovosty.com/news.

В то же время, в министерстве сообщили, что отъезд украинцев на заработки за рубеж способствовал снижению уровня безработицы в стране. Например, в июне этого года количество безработного населения уменьшилось на 5,5%, а количество соискателей, претендующих на одну вакансию, уменьшилось до трех человек, что является наименьшим показателем за последние несколько лет.

Также в Минфине отметили, что высокий уровень увеличения трудовой миграции привел к увеличению заработных плат в Украине. В мае этого года заработная плата в среднем по стране увеличилась на 7% из-за постоянно нарастающей конкуренции между отечественными и зарубежными работодателями.