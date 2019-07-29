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Украинская молочка едет в Японию. Экспорт растет

Главная » Последние новости » Новости рынков » Украинская молочка едет в Японию. Экспорт растет
 
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Япония согласилась покупать «молочку» из Украины

Украинцы резко увеличивают экспорт молочных продуктов на внешние рынки, потому активно занимается поиском новых рынков. В Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. сообщили о том, что Япония согласилась поставлять молочные продукты из Украины. В сообщении говорится о том, что нашу страну включили в список государств, из которых дозволено экспортировать сырое молоко и молочные продукты (в том числе масло с сыром, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, в стране восходящего солнца согласовали список из требований к украинской молочке. На сайте украинской Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей детально расписаны эти требования.

Стоит отметить, что новости о росте экспорта молочки — очень важны и положительные. Ранее эксперты забили тревогу из-за резкого сокращения поголовья крупного рогатого скота. Более того, эксперты предупреждали о том, что с полок украинских магазинов может и вовсе исчезнуть отечественная молочка, которую вытеснит экспорт из Европы.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 78

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