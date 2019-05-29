Глеб Ляшенко рассказал о существующих проблемах запуска нового рынка электроэнергии

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С 1 июля 2019 года должен заработать новый рынок электроэнергии. Всемирный банк рекомендует перенести запуск рынка электроэнергии на 1 октября из-за недостаточной подготовки нормативно-правовой базы и IT-систем.

С вопросом относительно актуальности внедрения нового рынка электроэнергии и необходимости переноса даты его запуска “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному экономическому эксперту Глебу Ляшенко, информирует enovosty.com/news.

«Уже через месяц в Украине должен заработать новый рынок электроэнергии. Дата связана с тем, что в 2017-м Верховная Рада небрежно приняла закон «О рынке электрической энергии», где 1-е июля 2019-го указано «днём икс».

Если посмотреть на принятый закон, надев розовые очки, можно увидеть, что новая схема прогрессивнее той, которая действует сейчас. Украинцы самостоятельно будут выбирать поставщика электроэнергии, и никто не сможет вам и мне его навязать. Таким образом, на рынке электроэнергии воцарится конкуренция, которая должна скорректировать и тарифы, и качество услуг.

Но если розовые очки снять и оценить ситуацию через призму украинской действительности, можно уверенно предположить, что тарифы для населения сильно вырастут – на 30%, 50% или даже 100%. Ведь нужно понимать, что экономическая конкуренция может быть только там, где нет монопольного сговора.

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В Украине рынок электроэнергии контролируется всего двумя олигархами. Компаний-поставщиков может быть хоть 30, хоть 60, но хозяина у них всего 2. Если эти двое договорятся между собой, то начнётся бесконтрольный рост цен. Именно бесконтрольный, ибо суть реформы сводится к тому, что государство уходит с рынка электроэнергии и не регулирует цены, а компании находятся в равных условиях и сами определяют ценовую политику. В этом, на мой взгляд, и кроется основная угроза для простых людей.

А ещё совершенно очевидно, что за месяц до «дня икс» нормативная база в Украине не готова, из-за чего неизбежны критические сбои в системе поставок. Поэтому многие эксперты считают, что внедрение нового рынка лучше отложить. Этого же мнения придерживается Всемирный банк, давший рекомендацию правительству Украины перенести запуск рынка электроэнергии на 1-е октября из-за плохой подготовки нормативно-правовой базы.

Я, конечно, поддерживаю рекомендацию Всемирного банка и уверен, что через месяц новый рынок электроэнергии в Украине не заработает. Но, откровенно говоря, я не уверен, что и 1-го октября мы будем готовы к столь радикальной реформе. Хотелось бы узнать, что по этому поводу думает новый президент и его команда. А они пока молчат» — сообщает эксперт.

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