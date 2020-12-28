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Украина в тройке крупнейших производителей картофеля, но есть ряд проблем

Главная » Последние новости » Новости рынков » Украина в тройке крупнейших производителей картофеля, но есть ряд проблем
 
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В прошлом году Украина не смогла обеспечить себя картофелем, став одним из самых крупных импортеров мира

Экономист инвестиционного отдела FAO Андрей Ярмак рассказал о том, что на протяжении 2019 — 2020 маркетингового года в Украину ввезли почти 0,5 млн тонн картофеля, не учитывая семенные нужды. Это, по словам эксперта, делает нашу страну крупнейшим импортером для свежего рынка, при том, что официально считается, что Украина — в ТОП-3 крупнейших производителей картофеля в мире. Впереди только Китай и Индия, информирует enovosty.com/news.

Ярмак рассказал о главных трудностях рынка, подчеркнув, что большинство хозяйств, которые выращивают картофель, не тратят средства на оборудование для доведения продукта до товарного вида: чистки, мойки, сортировки, линии упаковки и т.д. В этом заключается первая и самая большая проблема нашей страны на этом рынке. Производителям нужно вкладываться в дорогостоящую технику, менять сорта, покупать оросительную технику. Получается, что необходимо кардинально менять подход и производственную систему, что не может быть дешево или быстро.

Ещё одна проблема, на которую обратил внимание эксперт, — низкая квалификация менеджеров, которые отвечают за плодоовощные отделы в украинских супермаркетах. Дело в том, что картофель может называться готовым продуктом , а не сырьем только когда она доставлена в магазин в том виде, в котором её захотят купить. А 99% того, что предлагают украинским покупателям в супермаркетах находится в ненадлежащем состоянии.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 119

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