Стоимость мировых акций упала после заявления Трампа

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Стоимость мировых акций упала после заявления Трампа о подписании законопроекта, выражающего поддержку защите прав человека в Гонконге

Стоимость мировых акций снизилась после того, как президент США Дональд Трамп подписал законопроект, выражающий поддержку защите прав человека в Гонконге. Об этом сообщает Элейн Куртенбах в издании Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Китай с негодованием отреагировал на решение Трампа, которое Конгресс поддержал большинством голосов. Пекин предупредил посла США Терри Бранстада о контрмерах. «Мы призываем США не продолжать идти по неверному пути, иначе Китай предпримет контрмеры», — говорится в заявлении МИД Китая.

В результате показатели мировых фондовых индексов начали снижаться. Индекс Hang Seng уменьшился на 0,2% до 26 893,73, а индекс Shanghai Composite упал на 0,5% до 2889,69. Британский FTSE 100 снизился на 0,4% до 7 397,66, французский CAC 40 уменьшился на 0,3% до 5 910,53, а немецкий DAX упал на 0,3% до 13 241,70. Японский индекс Nikkei 225 уменьшился на 0,1% до 23 409,14, а индекс Kospi в Сеуле упал на 0,4% до 2118,60

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