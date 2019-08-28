Украинские отели ждут важные мусорные перемены
Сортировка мусора в украинских отелях станет обязательной
Украинские отели оказались на пороге серьезных, но очень важных перемен. Согласно новым нормам, которые вступят в силу уже в октябре текущего года, гостиницы должны будут проектировать системы обязательной сортировки отходов, информирует enovosty.com/news.
Новые ГСН предусматривают требования по обустройству современных систем раздельной сортировки мусора при проектировании новых или реконструкции существующих зданий гостиниц.