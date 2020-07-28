Стоимость золота увеличилась до исторического максимума

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости рынков

28.07.2020 г.
15:33Стоимость золота увеличилась до исторического максимума
15:15Алексей Дорошенко: "Для стимулирования экономики нужны кредиты"
27.07.2020 г.
16:57СМИ пишут о многочисленных экономических злоупотреблениях директора ХНАТОБ О.Орищенко и его окружения
09:28Ситуация на рынке недвижимости: Эксперт рассказал, как изменилась ситуация в июле
24.07.2020 г.
17:49Украина бьет газовые рекорды: импорт и запасы резко выросли
11:00Эстонский бизнесмен Хиллар Тедер был уличен на родине во взяточничестве – СМИ
22.07.2020 г.
18:37В Днепропетровской области местный чиновник обрабатывает государственную землю и сдает госпомещения в свою пользу - ЕРДР
Все новости рынков

Аналитика

28.07.2020

Коронакризис: Европе раздают бесплатно деньги, Украину душат процентами и условиями МВФ

Коронакризис: Европе раздают бесплатно деньги, Украину душат процентами и условиями МВФ
Украина опять, как нынче модно говорить, не в тренде, а говоря по-нашему - на задворках европейской цивилизации, в данном случае в вопросах борьбы с ...
24.07.2020

Такая странная армяно-азербайджанская война: Кому это выгодно - причины новой эскалации

Такая странная армяно-азербайджанская война: Кому это выгодно - причины новой эскалации
Новый виток армяно-азербайджанского конфликта выглядит более чем странным, поскольку в корне отличается от хорошо доселе известного сценария вооруженного ...
20.07.2020

Сибирь и Дальний Восток: геть від Москви?..

Сибирь и Дальний Восток: геть від Москви?..
Интересные процессы начинаются на необъятных просторах России. Собственно, даже не начинаются, а продолжаются, поскольку происходит, как в модной нынче ...

Последние новости

28.07.2020 г.
17:49 Украина, Польша и Литва создали «Люблинский треугольник»
17:29 В Австралии на берег вынесло труп гигантского существа (ФОТО)
16:59 В Украине объявлено штормовое предупреждение
16:48 Франция готовится ко второй волне COVID-19, - Fox News
16:27 На Одесчине полиция проводит спецоперацию "Перехват" (ВИДЕО)
15:57 Военным передали два обновленных танка "Булат"
15:33 Стоимость золота увеличилась до исторического максимума
15:15 Алексей Дорошенко: "Для стимулирования экономики нужны кредиты"
15:00 Водоросли атакуют: с пляжа Одессы вывезли 16 грузовиков с водорослями (ФОТО)
14:40 На вооружение НАТО поступил очередной разведывательный беспилотник RQ-4D Phoenix
14:20 У берегов Индии поймали гигантского ската весом 800 кг (ФОТО)
14:00 Ученые выяснили, насколько опасны для здоровых людей бессимптомные носители COVID-19
13:40 Ким Чен Ын объяснил, зачем КНДР разрабатывает ядерное оружие
13:20 Патрульная полиция рассказала о новых антирекордах нарушений ПДД
13:00 В Китае зафиксирована новая вспышка COVID-19: заболели более 100 человек
12:40 На Западной Украине произошло землетрясение: определен источник
12:20 Южная Корея выведет из эксплуатации вертолеты Bell UH-1H. Чем их заменят?
12:19 Усердный массажист отличился невозмутимостью во время шторма в Кирилловке и стал "звездой" (ВИДЕО)
12:13 Известному российскому рэперу окончательно отменили запрет на въезд в Украину
12:02 Затонувший танкер в Одессе могут разрезать за миллион долларов
12:01 Соперницу Лукашенко на выборах заставили сказать, чей Крым (ВИДЕО)
11:51 Москва задумала операцию аншлюс. Путин подавится Беларусью, - Эйдман
11:43 Детские лагеря в Украине скоро заработают. Но не везде
11:39 Отец Меган Маркл сделал скандальное заявление
11:03 Есть серьезная мотивация вести переговоры: Эксперт рассказал, зачем Путину война на Донбассе
10:19 Силовой вариант деоккупации Крыма: Курт Волкер оценил последствия
10:18 Во Вьетнаме обнаружили новую агрессивную форму COVID-19 и изолировали целый город
10:02 Украинцам пояснили, что означает "зеленая зона" карантина
09:15 "Очень редкое событие": Коронавирус подтвердили у домашней кошки
08:41 "Ржавые ведра": В Британии высмеяли военно-морской парад в РФ
08:16 Эстония начала строить "стену" на границе с РФ
08:12 Пандемия COVID-19 в мире усиливается. Что важно знать 28 июля?
08:10 Боевики в первый же день "полной тишины" успели не раз ее нарушить
07:30 Врачи рассказали, безопасно ли ходить в спортзал во время пандемии COVID-19
07:15 На Западной Украине снова зверствует стихия: затоплены несколько населенных пунктов (ФОТО)
07:00 Болгария остановила транзит российского газа в Грецию
07:00 В Европу перестанут поступать новые автомобили от Mitsubishi
27.07.2020 г.
23:55 Протесты в США: Жительница Сиэтла рассказала об атаке на полицию
23:42 В Киеве два парня угнали пустую маршрутку и гоняли на ней по городу
23:32 Германия не пустит Россию в G7
23:24 Европа готовится ко второй волне COVID-19
23:00 Чудесное спасение: в Германии из 40-метрового колодца вытащили молодую сову (ФОТО)
19:41 Нацполиция блокировала сбыт крупной партии наркотиков
19:19 Пандемия коронавируса в мире ускоряется - глава ВОЗ созывает чрезвычайную комиссию
18:49 Гривна прекратила падение и начала укрепляться
18:29 В Крыму водохранилища почти пусты - важное заявление Украины
17:59 По стандартам НАТО: Нацгвардия получила на вооружение новые винтовки (ВИДЕО)
17:42 В восточной Украине прекращение огня вступило в силу, - The Washington Post
17:16 Пентагон рассекретит секретные данные об НЛО, – NYT
16:59 ВСУ приобретут тренажеры для зенитных ракетных комплексов
16:57 СМИ пишут о многочисленных экономических злоупотреблениях директора ХНАТОБ О.Орищенко и его окружения
16:34 Ученые в замешательстве: В Италии обнаружили остров, чистый от COVID-19
16:19 «Каждый должен предполагать, что он инфицирован»: ВМС США столкнулись лицом с угрозой COVID-19
15:57 Под Винницей маршрутка попала в серьезное ДТП
15:28 В Китае растет число заболевших COVID-19, - Fox News
15:02 Курс биткоина стремительно растет
15:00 В Южной Корее хотят брать плату с иностранцев за лечение COVID-19
14:40 Украинским водителям анонсировали новые штрафы
14:20 Главный инфекционист США рассказал, почему так важно носить защитную маску от COVID-19
14:00 Самый большой в мире самолет-амфибия впервые прошел морские испытания (ВИДЕО)
Все новости »

Стоимость золота увеличилась до исторического максимума

Главная » Последние новости » Новости рынков » Стоимость золота увеличилась до исторического максимума
 
Печать Отправить на почту

 

 

Стоимость золота увеличилась до $1974,7 за унцию

Мировая цена на золото по состоянию на утро 28 августа увеличилась до $1974,7 за унцию. Об этом сообщает Wall Street Journal, информирует enovosty.com/news.

Стоимость фьючерса на золото по состоянию на середину дня 28 августа составляла 1933,25 долл за унцию.

Стоимость золота увеличилась до исторического максимума

Стоимость золота увеличивается на фоне кризиса мировой экономики, уменьшения процентных ставок и падения доверия к рисковым инвестиционным инструментам. Инвестиционный стратег в UOB Private Bank Фрэнсис Тан сообщил, что существующая неопределенность способствует росту цен на «защитные» активы.

Читайте: ЕС разрешил вступить в еврозону еще двум странам

Напомним, Национальный банк Украины установил цену на золото на уровне – 50881,47 грн за унцию, для серебра – 580,33 грн за унцию.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 142

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Коронакризис: Европе раздают бесплатно деньги, Украину душат процентами и условиями МВФ
Такая странная армяно-азербайджанская война: Кому это выгодно - причины новой эскалации
Сибирь и Дальний Восток: геть від Москви?..
"Год в турборежиме": как поработали депутаты Верховной Рады и какими скандалами отличились
Решающая схватка: водород против углеводородов, - Александр Пилипенко
Михаил Чаплыга: «Нет более страшного хозяина, чем бывший слуга»
Лас-Вегас по-украински: каким будет игорный бизнес при Зеленском?
Путин жил, Путин жив, Путин будет жить. До 2036 года, если дотянет...
Алексей Кучеренко: Видосики с дальнобойщиками и корабельной бабой угробят энергетику Украины
Смолий пошел ва-банк: мнения экспертов о громкой отставке главы Нацбанка
Все статьи




Читайте также

ЕС разрешил вступить в еврозону еще двум странам
 Коронавирус разбудил золотую лихорадку
Дилеры распродали всё: Американские банки испытывают острый дефицит золота
 Цена на золото пробила многолетний максимум
Стоимость золота дорожает из-за коронавируса
 Коронавирус взвинтил цены на золото: подробности
Рынки лихорадит от смертельного вируса: кто пострадает больше всего

Армия

Вертолет Sikorsky Aircraft UH-60 «Black Hawk» (США)
Самолет-амфибия ShinMaywa US-2 (Япония)
Самолет Ан-132
Бронеавтомобиль «Барс-6»
Вся армия    >>

Персоны

Михельсон
Леонид
Навальный
Алексей
Буткевич
Геннадий
Савченко
Надежда
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Импорт списанных вагонов из России как приговор здравому смыслу

Что скрывается за арестом экс-главы «Укравтодора» Славомира Новака

Forbes Россия и Арманжан Байтасов: как казах контролирует рейтинги богатейших россиян


Verum

Мнения
Додавили банки, додавим и экономику
Сергей Фурса

Додавили банки, додавим и экономику

Пал последний форпост. Глава НБУ подал в отставку.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Віцепрем'єр-міністр України одружився з ведучою телеканалу ICTV (14118)

На популярном украинском курорте нашествие медуз: появились фото с высоты птичьего полета (13874)

"Ржавые ведра": В Британии высмеяли военно-морской парад в РФ (11849)





работа на besplatka.ua



Экономические новости youtube




help

bigmir)net TOP 100

Фото недели

Все фото »

 