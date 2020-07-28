Стоимость золота увеличилась до исторического максимума

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Стоимость золота увеличилась до $1974,7 за унцию

Мировая цена на золото по состоянию на утро 28 августа увеличилась до $1974,7 за унцию. Об этом сообщает Wall Street Journal, информирует enovosty.com/news.

Стоимость фьючерса на золото по состоянию на середину дня 28 августа составляла 1933,25 долл за унцию.

Стоимость золота увеличивается на фоне кризиса мировой экономики, уменьшения процентных ставок и падения доверия к рисковым инвестиционным инструментам. Инвестиционный стратег в UOB Private Bank Фрэнсис Тан сообщил, что существующая неопределенность способствует росту цен на «защитные» активы.

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Напомним, Национальный банк Украины установил цену на золото на уровне – 50881,47 грн за унцию, для серебра – 580,33 грн за унцию.