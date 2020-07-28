Алексей Дорошенко: «Для стимулирования экономики нужны кредиты»

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Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых для сдерживания роста цен в условиях восстановления экономики

С вопросом относительно эффективности политики по сдерживанию цен и мер, которые необходимо предпринять для ее улучшения, “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к управляющему партнеру ЮФ PROXIMA Алексею Дорошенко, информирует enovosty.com/news.

Алексей Дорошенко сообщает, что для того, чтобы стимулировать экономику необходимы кредиты

«Необходимо понимать, что последние три года Национальному банку вместе с Кабмином действительно удавалось сдерживать инфляцию. И благодаря СМИ, которые регулярно публиковали статьи о росте цен, удалось добиться сдерживания инфляции. В результате, мы пришли к тому, что инфляция действительно была в тех рамках, которые были запланированы Нацбанком. В этом году планируется 4%. И по сравнению с 43% в 2015 году достижение невероятное. Спасибо им за это!

Но на сегодняшний день мы пришли к тому, что экономика не работает. Для того, чтобы ее стимулировать необходимы кредиты. Соответственно, дешевые кредиты — это означает рост инфляции. Это достаточно взаимоисключающие задачи. И поэтому сейчас у нового главы Нацбанка задача достаточно сложная. С одной стороны, запустить кредитование экономики. И при этом всем, чтобы кредитная ставка была низкая. Во втором случае необходимо, чтобы как можно было больше денег на кредитование. Но на сегодняшний день пока еще не очень понятно, какой объем кредитования будет для реального сектора и вобще для бизнеса. Потому что все-таки банковский сектор нередко направлял свои деньги на покупку ОВГЗ. Поэтому это нельзя назвать кредитованием. Соответственно, чем больше направляется денег в экономику, тем больше вероятность, что инфляция будет разгоняться. Поэтому сейчас, с одной стороны, Национальный банк немного полиберальничал. А, с другой стороны, валютные менялы, которые являются достаточно большим и мощным сектором экономики, очень сильно девальвировали гривну. Можно сказать, что гораздо более быстро, чем это было нужно.

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И сейчас у части бизнеса возникли настроения, что если гривна так быстро падает, то, соответственно, нужно заложить больше в виде рисков в стоимость товаров, услуг, продуктов. Потому что, например, если раньше доллар можно было купить по 26,6 грн, то теперь можно купить по 28,5 грн. Но при этом мы сегодня увидели, что Нацбанк уже стал укреплять гривну. То есть показал, что стоимость доллара больше 27,7 — 28,0 грн/долл уже не будет, что очень положительно. Если бы еще Национальный банк принял бы решение про дальнейшее снижение ставки, то это действительно могло бы подтолкнуть часть бизнеса фактически сыграть на понижение гривны, привело бы к инфляции. Соответственно, это было бы очень опасно и является очень резким креном в сторону девальвации и инфляции, и привело бы к сильной критике Национального банка. Поэтому Нацбанк совершенно правильно принял решение оставить ставку на прежнем уровне. А вот где-то в начале сентября уже должно быть принято решение о понижении учетной ставки, потому что уже к этому времени должно все вернуться на круги своя и будет все более-менее стабильно. И вот тогда уже решение о снижении учетной ставки будет абсолютно логичным, понятным и прогнозируемым для бизнеса», — сообщает Алексей Дорошенко