Рада отказалась переносить сроки запуска нового рынка электроэнергии

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Законопроект о перенесении сроков запуска нового рынка электроэнергии не набрал достаточного количества голосов для включения его в повестку дня текущей сессии

Депутаты Верховной Рады Украины отказались рассматривать вопрос о перенесении срока запуска рынка электроэнергии, а за включение в повестку для законопроекта “О внесении изменений в статью 9-1 Закона Украины “Об альтернативных источниках энергии“ и “Заключительные и переходные положения Закона Украины “О рынке электроэнергии“ проголосовали только 158 депутатов. Авторами законопроекта выступили народные депутаты А. Добродомов и Л. Пидлесецкий, информирует enovosty.com/news.

Согласно предложенным нормам, запуск рынка электроэнергии должен быть перенесен с 1 июля на 1 октября.

За перенесение сроков энергореформы выступил известный украинский предприниматель Игорь Коломойский, который сказал, что запуск рынка с 1 июля может привести к увеличению тарифов на электроэнергию.

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Кроме того, с предложение о переносе запуска нового рынка электроэнергии выступил Всемирный банк.

Эксперты Всемирного банка сообщили, что нормативно-правовая база и IT-система недостаточно готовы для запуска энергорынка, что может привести к ненадлежащему функционированию рынка и увеличению рисков для всех его участников.