Цена биткоина упала до $8580

Главная » Последние новости » Новости рынков » Цена биткоина упала до $8580 Цена биткоина упала до $8580

Закрыть Отправить

Цена биткоина за сутки упала на 2,6%, а с 13 февраля — на 17,8%

Согласно данным CoinMarketCap, цена биткоина за сутки упала на 2,6% и по состоянию на 28 февраля составила $8580 , информирует enovosty.com/news.

Общая капитализация криптовалюты уменьшилась до $156,5 млрд. Важно отметить, что 13 февраля стоимость биткоина составляла $10444. То есть за две недели стоимость криптовалюты снизилась на 17,8%.

На фоне снижения курса биткоина цена других криптовалют также начала уменьшаться.

Читайте: Вартість криптовалют стрімко зростає

Аналитики прогнозируют, что после непродолжительного снижения курса стоимость криптовалют начнет расти. В прогнозе ForexClub говорится, что курс криптовалюты Ethereum может увеличиться до $230, криптовалюты XRP – до $0,24 доллара, а криптовалюты Litecoin – до $63.