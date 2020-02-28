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Цена биткоина упала до $8580

Главная » Последние новости » Новости рынков » Цена биткоина упала до $8580
 
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Цена биткоина за сутки упала на 2,6%, а с 13 февраля — на 17,8%

Согласно данным CoinMarketCap, цена биткоина за сутки упала на 2,6% и по состоянию на 28 февраля составила $8580 , информирует enovosty.com/news.

Общая капитализация криптовалюты уменьшилась до $156,5 млрд. Важно отметить, что 13 февраля стоимость биткоина составляла $10444. То есть за две недели стоимость криптовалюты снизилась на 17,8%.

Цена биткоина упала до $8580

На фоне снижения курса биткоина цена других криптовалют также начала уменьшаться.

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Аналитики прогнозируют, что после непродолжительного снижения курса стоимость криптовалют начнет расти. В прогнозе ForexClub говорится, что курс криптовалюты Ethereum может увеличиться до $230, криптовалюты XRP – до $0,24 доллара, а криптовалюты Litecoin – до $63.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 78

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