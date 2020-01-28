Рынки лихорадит от смертельного вируса: кто пострадает больше всего

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Рынок золота и нефти уже отреагировали на смертельный китайский вирус

Китай охватил неизвестный ранее вирус, который резко изменил уставленный ритм жизни Поднебесной. На протяжении последних дней наблюдается падение цен на многих сырьевых и финансовых рынках. Эту ситуация связывают со страхами из-за китайского смертельного коронавируса. В частности, стоимость «черного золота» уже пробила показатель в 59 долларов. Причина — пессимизм инвесторов, который продлится в ближайшее время. А вот самый мощный удар был нанесён вирусом по рынкам, напрямую связанными с Китаем. Напуганные инвесторы, которые не желают рисковать, начали уходить в защитные активы, обратив свой взор на американские и японские гособлигации, информирует enovosty.com/news.

Если ситуация с коронавирусом не разрешится в ближайшее время, проблемы начнутся с перебоями в поставках китайского сырья и товаров, нарушатся логистические цепочки. Эксперты уже говорят о серьезных проблемах гигантов Tesla и Apple, заводы которых находятся на территории Китая. Кроме того, есть высокая вероятность того, что смертельная эпидемия будет распространяться в густонаселенных и бедных странах — в Индии, Пакистане, Малайзии, Индонезии.

Экономисты вспоминают о том, что похожая реакция рынков наблюдалась, когда мир взбудоражил вирус атипичной пневмонии в 2003 году. Но теперь, полагают эксперты, ситуация может быть ещё более критической, а экономика отреагирует более резко.