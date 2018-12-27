В Украине планируют начать строительство платных дорог

Главная » Последние новости » Новости рынков » В Украине планируют начать строительство платных дорог В Украине планируют начать строительство платных дорог

Закрыть Отправить

В Мининфраструктуре сообщили о начале строительства платных дорог

В Кабмине сообщили, что строительство платных дорог на территории Украины начнется в следующем году, информирует enovosty.com/news.

Глава Мининфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что на ремонт новых дорого необходимо около 1 трлн гривен. Однако окончательное решение, по мнению министра, должен принимать “Укравтодор“. Так как его глава Славомир Новак построил большое количество платных дорог на территории Польши.

Владимир Омелян добавил, что платные дороги все еще не строятся ввиду их высокой себестоимости. К тому же, существует риск убыточности проекта, поскольку именно трафик является основой обеспечения рентабельности проекта.

Кабмин вместе со Всемирным банком провели оценку потенциальных участков строительства платных дорог: “Киев — Белая Церковь“ и “Львов — Краковец“. По мнению Всемирного банка, трафика для окупаемости проекта может быть недостаточно. Однако Владимир Омелян считает, что трафика будет более, чем достаточно. Такого же мнения придерживаются китайские компании, проводившие анализ потенциальных концессионных дорог.

Читайте: Какой будет стоимость проезда по автобанам, которые построят в Украине