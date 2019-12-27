Украинские новогодние игрушки становятся популярнее. Кто покупает украшения?

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Украинские новогодние украшения, конечно, не являются лидерами на международном рынке, но в этом году показатели выросли

За последние десять месяцев экспорт ёлочных украшений из Украины в другие страны вырос почти на восемь процентов. Так, за этот период наши экспортёры получили 7,5 миллионов долларов. Как рассказал заместитель министра экономики, изделия мастеров из Украины дарят новогоднее настроение в 27 государствах по всему миру, информирует enovosty.com/news.

Чиновник рассказал о том, что самой большой популярностью пользуются стеклянные изделия. Именно на них выпадает 83,1 процент от всего экспорта.

Покупают игрушки украинских мастеров в Польше, германии, Беларуси и Швейцарии, но 34 процента экспорта идёт в Нидерланды.

«Без украинских украшений Новый год и Рождество в России были бы совсем безнадежными и мрачными, потому там тоже активно покупали украинские яркие шарики», – рассказал замминистра экономики Качка.

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