Украинцы активно растамаживают «евробляхи»

Главная » Последние новости » Новости рынков » Украинцы активно растамаживают "евробляхи" Украинцы активно растамаживают "евробляхи"

Закрыть Отправить

С момента введения новых правил растаможки “евроблях“ украинцы легализировали 11 тыс авто на иностранных номерах.

На протяжении месяца действия новых изменений по процедуре растаможки “евроблях“ украинцы официально растаможили около 11 000 автомобилей с иностранными номерами — сообщает пресс-служба ГФС, информирует enovosty.com/news.

В ГФС сообщили, что население за период с 25 ноября по 26 декабря осуществило таможенное оформление автомобилей с иностранной регистрацией, которые были ввезены на территорию Украины с января 2015 года и находились в режимах временного транзита или ввоза.

Из общего числа официально растаможенных автомобилей 9,6 тыс находились на территории страны с нарушениями положений действующего Таможенного кодекса. Их владельцам прищлось заплатить по 8,5 тыс грн, что обеспечило поступлення в бюджет на сумму 81,5 млн гривен.