Вагоноремонтники отмечают рост показателей производства и ожидают динамичного возрождения отрасли с 2021 года

Главная » Последние новости » Новости рынков » Вагоноремонтники отмечают рост показателей производства и ожидают динамичного возрождения отрасли с 2021 года Вагоноремонтники отмечают рост показателей производства и ожидают динамичного возрождения отрасли с 2021 года

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Начало 2020 года было пессимистичным для украинских вагоноремонтников, т.к. прежнее руководство «УЗ» проводило политику «оптимизации» предприятий, сокращения рабочего времени и штата сотрудников, а также было ориентировано на списание и последующее превращение вагонов в металлолом.

Однако, после изменений в составе правления госкорпорации и коррекции управленческих подходов, наметились признаки оживления ключевых предприятий и железнодорожной отрасли, в целом. Об этом заявил и.о. директора «Панютинского вагоноремонтного завода» (ПВРЗ) И.Москальчук.

Как отмечает руководство вагоноремонтного завода, месячный план по ремонту вагонов на «ПВРЗ» в начале 2020 года составлял на уровне 30 единиц грузовых вагонов, что не давало предприятию не только развиваться, но и держаться на плаву. Однако к концу года ситуация начала исправляться и в декабре плановый показатель ремонта составляет уже 180 вагонов в месяц. Кроме того, с ноября 2020 года на заводе была запущена конвейерная линия по изготовлению крышки люка полувагона, было восстановлено производство стояночного тормоза, увеличен выпуск других запчастей и резино-технических изделий для грузовых вагонов. Впервые за последние годы были разработаны два собственных полувагона, которые сейчас проходят тестирование и сертификацию для дальнейшего ввода в производство.

Благодаря поддержке со стороны правления «УЗ» в лице Владимира Жмака и Франтишека Буреша, в 2021 году на «ПВРЗ» будет построено 1800 полувагонов и отремонтировано 1200 грузовых вагонов, что, в свою очередь, позволит загрузить завод работой и создать около 300 новых квалифицированных рабочих мест. Ситуация наконец-то стала меняться к лучшему — отмечают на «ПВРЗ».

Экономического возрождения вагоноремонтного завода, по словам И.Москальчука, ждут не только работники предприятия, но и местная территориальная община, для которой завод является одним из главных работодателей и источников денежных поступлений.