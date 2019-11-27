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Игорь Чаленко рассказал о значении победы Украины в споре с Газпромом

Главная » Последние новости » Новости рынков » Игорь Чаленко рассказал о значении победы Украины в споре с Газпромом
 
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Шведский суд отклонил апелляцию Газпрома на решение Стокгольмского арбитража и теперь Газпрому придется платить Нафтогазу присужденные ранее $2,56 млрд

С вопросом относительно значения данного решения для Украины «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, главе Центра анализа и стратегий Игорю Чаленко, информирует enovosty.com/news.

Игорь Чаленко сообщает, что эта победа усиливает позиции Украины в переговорном процессе

«Это очередная победа Украины и она очень усиливает позиции в переговорном процессе касательно транзита российского газа в Европейский союз через территорию Украины. Насколько мы знаем, сегодня действительно остается очень мало времени для подписания нового контракта, который должен быть подписан до 13 декабря. И победы позволяют нам предоставить дополнительную аргументацию в части того, готовы ли мы подписать договор с РФ на европейских условиях и уже с новым оператором газотранспортной системы после введения анбандлинга, который находится на финальной стадии. РФ стоит на своем и требует отмены всех решений судебных тяжб. И данное решение суда показывает, что позиция РФ все более ослаблена.

Насколько это поможет нам подписать долгосрочный контракт, то тут есть конечно вопросы. Мы слышали выступление президента Украины Владимира Зеленского, где он также поднимал тему транзита российского газа через территорию Украины. И эта тема также звучала в телефонном разговоре между Зеленским и Путиным. Соответственно, сейчас уже включается политический фактор. А когда включается политический фактор, то все переговоры, которые были до этого, немного нивелируются их важностью. И какой будет исход — здесь прогнозировать крайне тяжело», — сообщает Игорь Чаленко.

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Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 79

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