В Украине запретили полеты грузовому авиаперевозчику

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Авиаперевозчику Европа Эйр запретили осуществлять полеты в Украине. Приказ вступил в силу сегодня, 27 июля.

Авиаперевозчик «Европа Эйр» теперь не сможет транспортировать грузы. Об этом передает пресс-центр Государственной авиационной службы Украины, информирует enovosty.com/news.

Сертификат «Европа Эйр» утратил действие сегодня, 27 июля. В сообщении авиационной службы сказано, что приказом № 961 Сертификат эксплуатанта ООО «Европа Эйр» приостановлено в 00:00 27 июля 2019 года.

В пресс-центре добавили, что такое решение было принято после анализа, проведенного Комиссией вопросам сертификации эксплуатантов. Также на запрет повлияли выводы, сделанные специалистами по техобслуживанию и поддержке готовности к полетам, разработчиков авиационной техники, а также сотрудников учебных заведений по подготовке состава для полетов.

Добавим, что ООО « Европа Эйр» получило регистрацию в Киеве в качестве физлица. Три года назад авиакомпания подала запрос на получение права выполнять авиаперевозки в 188 странах. Среди них была и Украина. В последний раз плановая проверка «Европа Эйр» осуществлялась в июне текущего года.

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