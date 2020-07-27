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Ситуация на рынке недвижимости: Эксперт рассказал, как изменилась ситуация в июле

Главная » Последние новости » Новости рынков » Ситуация на рынке недвижимости: Эксперт рассказал, как изменилась ситуация в июле
 
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На конец июля количество инвестиционных приобретений на первичном рынке жилья составляет более 55%

На конец июля количество инвестиционных приобретений на киевском первичном рынке жилья составляет свыше 55%.
Об этом сообщил руководитель проекта RUSANIV RESIDENCE Александр Изаров, информирует enovosty.com/news.

Как отметил эксперт, по сравнению с февралем, количество таких сделок увеличилось более чем на 10%. При этом более 30% всех квартир, приобретаемых с целью сохранения и приумножения средств, приходится на объекты на начальных стадиях строительства (до 6 месяцев с момента старта строительных работ), из которых более 2/3 — это объекты новых форматов (многофункциональные жилые комплексы, объекты формата live-work-play и др.).

«Проанализировав весь объем инвестиционных покупок в зависимости от класса или формата жилья, стадии строительства, то можно сделать вывод, что на сегодняшний день их количество в объектах новых форматов из-за ожидаемой высокой ликвидности вложений составляет около 60%, в комфорт-классе – до 45%, в бизнес-классе – не выше 25%, а сегменте эконом – около 20%», — сообщил он.

Александр Изаров обратил внимание на то, что среди всего объема инвестиционных покупок более 60% составляют 1-комнатные, 25% — 2-комнатные, 10% — 3-комнатные, 5% — многокомнатные квартиры.

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«Популярность 1-комнатных квартир обусловлена как высокой востребованностью небольших по площади квартир (до 46 м2), так и быстрой окупаемостью вложений при их сдаче в аренду – в среднем до 5-7 лет», — подчеркнул эксперт.
По его мнению, до конца года количество «инвестиционных» квартир может превысить 60% от всего объема продаж.

Александр Изаров также коснулся востребованных механизмов приобретения жилья. Так, по его данным, на середину июля, по сравнению с маем, значительно увеличилась доля квартир, приобретаемых в рассрочку.

«Для стимулирования спроса в период карантина, многие киевские застройщики предложили беспроцентные виды рассрочек до момента окончания строительства ЖК. В последствии этот шаг девелоперов существенно повысил уровень продаж при рассрочке: с 30% от всего объема продаж в начале мая, до 48% в июле», — рассказал эксперт.

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Он сообщил, что на данном этапе механизм рассрочки больше всего используется в сегменте комфорт-жилья и объектах новых форматов – до 50-55% от всего объема продаж в этих классах. В эконом-классе доля таких покупок не превышает 30%, в бизнес-сегменте – не более 10-15%, в элитной категории – не более 5%.
Александр Изаров считает, что при благоприятной экономической конъюнктуре, до конца 2020 года количество приобретенных квартир при помощи этого механизма может превысить 50%.

Что же касается ипотеки, то, по данным эксперта, за неполных 7 месяцев 2020 года для квартир на первичном рынке Киева, приобретаемых при помощи кредитования, снизилась с 3-3,5% до 1,5%.

«С одной стороны, неопределенность и опасения, вызванные карантином, а с другой – ожидание снижение ставок по ипотеке, вынудили часть покупателей отказаться от покупки квартиры в кредит, что называется, «до лучших времен». Ведь именно доступная ипотека может стать для покупателя отличной альтернативой рассрочке, прежде всего, за счет более длительного срока ее погашения. Но на данном этапе программы по беспроцентным рассрочкам от застройщиков выглядят намного предпочтительнее. До конца года, скорее всего, количество квартир, приобретаемых при помощи ипотеки, существенно не увеличится. В лучшем случае оно вернется на «докарантинную» отметку в 3-4% от всего объема продаж», — подытожил Александр Изаров.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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