Модернизация электросетей: ЕБРР выделит Украине средства на обновление сетей электропередачи

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Правительство Украины одобрило распоряжение о необходимости привлечения заемных средств ЕБРР для запуска проекта модернизации сетей электропередачи с целью интеграции украинской энергосистемы в европейскую ENTSO-E.

Правительство Украины одобрило распоряжение о необходимости привлечения заемных средств Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в размере 149 миллионов евро для запуска проекта модернизации сетей электропередачи, информирует enovosty.com/news.

Согласно обнародованной информации, проект будет реализовываться госпредприятием «Укрэнерго» и обеспечит повышение эффективности и надежности электропередачи в Северном, Западном, Центральном и Южном регионах Украины. Усовершенствование инфраструктуры системы передачи является частью интеграции украинской энергосистемы в европейскую энергосистему ENTSO-E.

Финансовые средства пойдут на обновление трансформаторного оборудования и модернизацию 12 подстанций с использованием инновационных автоматизированных систем управления всеми технологическими процессами на подстанциях.

Предусмотренные проектом меры позволят управлять подстанциями из региональных центров без постоянного нахождения на объектах персонала. А внедрение цифровых технологий с установкой современной автоматической системы управления представляет собой ключевую составляющую, необходимую для запуска разумных сетей энергоснабжения (Smart Grid).