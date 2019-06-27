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Инвесторы активно скупают облигации развивающихся стран

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Международные инвесторы активно скупают облигации развивающихся стран из-за увеличения объема рынка бондов с отрицательной ставкой на 56%

Международные инвесторы активно начали приобретать облигации развивающихся стран мира. По мнению аналитиков, приобретать ценные бумаги развивающихся стран гораздо выгоднее, чем инвестировать средства в активы с отрицательной доходностью, информирует enovosty.com/news.

Чем длиннее ценные бумаги, тем более на них оказывают влияние процентные ставки, постоянно падающие из-за действий Федеральной резервной системы и центробанков.

Инвесторы активно скупают облигации развивающихся стран

Согласно данным Bloomberg Barclays, объем рынка бондов с отрицательной ставкой в 2019 году вырос на 56% до $12,8 триллиона.

Читайте: Федеральная резервная система США не изменила базовую ставку

Сотрудник компании DBS Group Holdings Ltd сообщает, что развивающиеся страны предлагают высокий уровень номинального и реального дохода по государственным ценным бумагам, а высокий уровень доходности выглядит особенно привлекательно на фоне отрицательных ставок по бондам.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 96

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