Снижение тарифов на газ для предприятий может привести к увеличению зарплат, — Егор Киян

Главная » Последние новости » Новости рынков » Снижение тарифов на газ для предприятий может привести к увеличению зарплат, - Егор Киян Снижение тарифов на газ для предприятий может привести к увеличению зарплат, - Егор Киян

Закрыть Отправить

Нафтогаз снизил тарифы на газ для для промышленных предприятий и «других субъектов хозяйствования» на 15%.

С вопросом относительно влияния снижения тарифов на газ на деятельность промышленных предприятий и конечных потребителей «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, аналитику по экономическим вопросам Международного центра перспективных исследований Егору Кияну

Егор Киян отмечает, что понижение тарифов позитивно отобразится на себестоимости конечной продукции промышленных предприятий и «других субъектов хозяйствования» , информирует enovosty.com/news.

«В течение последних лет Нафтогаз практиковал постепенное повышение цен на газ для промышленных предприятий. Тарифы постоянно росли. Однако основной фокус всех медиа был сконцентрирован на повышении тарифов на газ для населения. И вся борьба, соответственно, велась против повышения тарифов на газ для населения, в то время как на заднем фоне происходило повышение цен на газ для промышленных предприятий. И этим вопросом никто не занимался. Естественно, данной политикой предприятия не были довольны. Но у них не было другого выхода, кроме как приобретать продукт за существующей ценой.

Таким образом 15% понижение тарифов позитивно отобразится на себестоимости конечной продукции предприятий, которые при производстве продукции используют большие объемы газа. Также это позитивно отобразится на возможности субъектов хозяйствования направить освободившиеся деньги на реинвестирование, т.е. модернизацию самого предприятия, или на повышение зарплат сотрудникам. Более эффективным для предприятий был бы первый вариант использования освободившихся средств, то есть на модернизацию предприятия. Кроме того, это появление дополнительных финансовых ресурсов повысит запас прочности и увеличит рентабельность предприятий.

Можно сделать общий вывод, что это решение является, конечно, позитивным. Другое дело, что неизвестно как долго пробудет данная цена. Потому, что сегодня может быть одно решение, а через месяц уже совсем другое решение. Важным фактором является то, что политика Нафтогаза монопольна и не предсказуема. Можно, конечно, представить план Нафтогаза на 2019 год, но, к сожалению, в данном плане не будут четко прописаны действия Нафтогаза касательно тарифов.

Читайте: В "Нафтогазе" пояснили, как заставят "Газпром" выплатить долги

Таким образом, ситуация конечно же позитивная, но неизвестно сколько она продержится. То ли это делается перед выборами для того, чтобы немного улучшить имидж правительства, то ли для каких-то других вопросов. Но, в любом случае, если цена будет фиксированной на протяжении определенного периода времени, то понижение тарифов является позитивным решением», — сообщает эксперт