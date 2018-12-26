В Киеве зарплаты рабочих специальностей стремительно растут

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В Киеве зарплаты рабочих специальностей стремительно увеличиваются. Оклад строителей с июня 2018 года увеличился на 50%, а домашнего персонала — на 40%.

Заработные платы киевлян стремительно начали расти с июня месяца и вышли на пик в конце года, — сообщает UBR, информирует enovosty.com/news.

Самой высокооплачиваемой рабочей специальностью является специальность “строитель”. Согласно аналитических отчетов, оклады строителей выросли на 50% (с 10 000 грн до 15 000 грн). На втором месте находятся представители домашнего персонала: уборщицы, няни и домработницы. Их заработные платы увеличились в среднем на 4 000 грн и составили около 14 000 грн. Представители транспортной области со средним окладом в размере 11 000 грн также вошли в тройку наиболее оплачиваемых специальностей.

Стабильным оставался уровень зарплат рабочих в сфере энергетики и производства. А замыкают рейтинг наиболее оплачиваемых рабочих специальностей представители аграрной сферы. Средний оклад сельхозработников в Киеве составляет около 10 000 грн.

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Согласно данным Госстата, в Киеве средняя зарплата в октябре составляла около 13,8 тыс.грн.