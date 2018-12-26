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Укрпочта уменьшила стоимость доставки посылок

Главная » Последние новости » Новости рынков » Укрпочта уменьшила стоимость доставки посылок
 
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Министерство Инфраструктуры Украины сообщило, что Укрпочта делает доставку посылок в села еще более доступной

Укрпочта отменила дополнительные надбавки за доставку посылок в сельские пункты, — сообщает Министерство Инфраструктуры Украины, информирует enovosty.com/news.

На каждой пересылке отправитель будет экономить 12 гривен, поскольку при отправлении не рассчитывается объемный вес. При формировании стоимости почтового отправления будет учитывается только физический вес, что значительно упростит процесс отправки.

С начала 2019 года для посылок типа “Стандарт” и “Экспресс” устанавливается максимальный размер стороны отправления – до 70 см. Для доставки типа “Экспресс” оценочная стоимость уменьшается с 1,2% (не менее 3 гривен) до 1% (не менее 1 гривны).

Необходимо отметить, что сумма отправки не будет зависеть от места отправления или получения посылки. А стоимость услуг «Укрпочта Стандарт», «Укрпочта Експрес» и «Укрпочта SmartBox» остаются наиболее выгодными по сравнению со стоимостью аналогичных услуг других операторов почтово-логистического рынка страны.

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Автор: Оксана Ельченко
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