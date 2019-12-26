Алексей Кучеренко рассказал об эффективности достигнутых договоренностей между Нафтогазом и Газпромом

Главная » Последние новости » Новости рынков » Алексей Кучеренко рассказал об эффективности достигнутых договоренностей между Нафтогазом и Газпромом Алексей Кучеренко рассказал об эффективности достигнутых договоренностей между Нафтогазом и Газпромом

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Украина и Россия договорились о контракте на транзит газа в Европу. Согласно тексту Протокола, Украина вместе с НАК должна отказаться от нового иска к Газпрому на $12 млрд и штрафа АМКУ в адрес Газпрома на 172 млрд грн

С вопросом относительно степени эффективности для Украины результата достигнутых договоренностей “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к депутату Верховной Рады Алексею Кучеренко , информирует enovosty.com/news.

Алексей Кучеренко сообщает, что это не победа и не достижение

“По моему мнению, стратегическими интересами в ходе этих договоренностей поступились из-за очень простой проблемы – очень нужны были деньги. Поэтому во главу угла ставилось быстрое получение 2,9 млрд долл. И с переговорной позиции, которая была, получили мало”, — говорит Кучеренко

Относительно плюсов и минусов достигнутых договореностей между Нафтогазом и Газпромом, то Алексей Кучеренко отмечает, что положительным моментом является то, что есть определенная загрузка ГТС

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“Но 40 млрд куб – это на грани себестоимости. Поэтому, в результате придется работать в ноль. То, что в таможне насчитали по непонятной формуле получение 3 млрд долл, будет на их совести. Вчера Герус выступал и рассказывал, что Украина будет получать 2 млрд долл в год. Но там никак ни два млрд долл, ни три млрд долл не получается. В первый год объем транзита будет 65 млрд куб, а в остальные – по 40 млрд куб. Поэтому, по сути, он будет работать в ноль.

И мне кажется, что после первого года работы, пока наш транзит действительно нужен РАО “Газпром”, будет новая договоренность. И не исключено, что россияне будут предлагать делать какой-то консорциум. Потому, что с 40 млрд куб загрузкой — это не бизнес. А плюс – это то, что какое-то время труба эта будет с газом и не будет перебоев с внутренним газоснабжением. Но еще раз необходимо подчеркнуть, что экономически там как ни крути – сплошные минусы”, — сообщает Алексей Кучеренко