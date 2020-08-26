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В Украине ужесточат контроль за трудоустройством. Кого проверят и как накажут?

Главная » Последние новости » Новости рынков » В Украине ужесточат контроль за трудоустройством. Кого проверят и как накажут?
 
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Есть одиннадцать официальных оснований для того, чтобы провести инспекционные проверки соблюдения законодательства

Государственная служба по вопросам труда с начала сентября начнет серьезнее контролировать официальное оформление трудовых отношений работодателей и их работников. Как сообщили на странице в Facebook в Пенсионном фонде, сейчас существует 11 оснований для проверки, насколько работодатели соблюдают законодательство, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, на сайте Госслужбы занятости сообщается о том, что законодательство Украины предусматривает уголовную, административную и финансовую ответственность за нарушение законодательства о труде в части оформления трудовых отношений с наемными работниками».

Проверка будет проводиться после обращения работника, который заявит о нарушении законодательства о труде; после обращения физлица о нарушении правил оформления трудовых отношений; по решению руководителя Госслужбы труда после анализа информации из различных источников. Также, причиной может стать судебное решение, обращение профсоюзов, запросы нардепов и тд.

Инспекторы могут проверить своевременность выплаты заработной платы, официальное оформление трудовых отношений сторон, соблюдение госгарантий (оплата отпуска, работы в нерабочее время и тд). Кроме того, проверить могут, сколько именно времени реально проработал человек.

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В государственном центре занятости также напомнили о том, какое наказание грозит в случае нахождения нарушений:

Уголовная ответственность: штраф от 34 до 85 тысяч гривен, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, исправительные работы на срок до двух лет, арест до 6 месяцев;

Административная ответственность: штраф от 8,5 до 34 тысяч гривен;

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Финансовая ответственность: штраф от 47230 до 141 690 гривен.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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