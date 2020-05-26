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Недвижимость и карантин: Спрос на дешевое жилье рухнул на 90%

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"Для оптимизации затрат "Газпром" будет увеличивать загрузку Северного Потока и украинского направления, на котором есть принцип "качай или плати", поэтому "Газпром" обязан оплачивать прокачку 178 млн в сутки (по факту прокачивается только 150). Если бы мы не смогли в декабре 2019 года подписать новый транзитный контракт, то транзит прежде всего снизился бы через Украину", – пишет Макогон.

По итогам 2-х месяцев карантина, наибольшее снижение продаж наблюдалось в сегменте эконом-класса и достигло 90% от уровня февраля. Об этом заявил руководитель проекта RUSANIV RESIDENCE Александр Изаров, информирует enovosty.com/news.

По его словам, помимо форс-мажорных обстоятельств, главными причинами резкого снижения привлекательности эконом-жилья являются отсутствие гарантий от застройщиков, что объект будет достроен вовремя, низкое качество строительства объектов этого класса, а также отсутствие дополнительных функциональных возможностей будущих жилых комплексов.

«Несмотря на то, что цена на квартиры в эконом-сегменте является самой низкой на рынке – в среднем на 20-25% меньше, чем, например, на жилье новых форматов, реальный покупатель стал намного требовательней к гарантиям надежности собственных инвестиций, качества будущего объекта, а также комфортного проживания в жилом комплексе», — сказал эксперт.

Александр Изаров отметил, что в более 70% всех строящихся объектах эконом-класса в период карантина были временно остановлены или приостановлены строительные работы.

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«Объекты эконом-класса оказались наиболее рисковыми для инвестиций, так как их строительство ведется преимущественно за счет средств покупателей, а при резком снижении покупательской активности, застройщики были вынуждены приостановить строительные работы», — считает он.

Эксперт также обратил внимание на то, что в период карантина значительно усилилась «репутационная» конкуренция компаний-застройщиков в стремлении убедить потенциального покупателя в надежности вложений именно в их строящиеся объекты. И на фоне снижения продаж существенно обострилась борьба за покупателя: так многие компании, чтобы сохранить или снизить резкое сокращение сделок, предприняли ряд мер, в частности предлагая инвесторам приобрести квартиру по наиболее выгодным ценам – по фиксированному курсу 24,8 – 25,5 грн за доллар.

Вместе с тем, как рассказал эксперт, эффективность таких шагов была не очень высокой: количество сделок по акционным ценам в среднем не превысило 10% от всего объема продаж в период карантина.

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«По большому счету акции застройщиков в период карантина стали вынужденным антикризисным маркетинговым ходом для привлечения внимания к строящемуся объекту, не рассчитывая на активные продажи. Кроме этого, акционные предложения использовались, как дополнительная возможность информирования потенциальных покупателей о том, что строительство объекта идет по намеченному графику. Практически все игроки рынка, продолжавшие строительство, внедрили подобные акции», — сказал он.

Александр Изаров обратил внимание на то, что снижение покупательской активности на фоне приостановки строительства до 50% всех объектов позволили несколько сбалансировать соотношение между спросом и предложением.

«Если на начало марта разрыв между спросом и предложением достигал 40%, то на фоне снижения темпов строительства и связанных с этим весомых репутационных потерь некоторых застройщиков, разница между спросом и предложением сократилась до 25-30%», — сообщил эксперт.

По его мнению, начиная с конца июня рынок может существенно оживиться: в этот период ожидается постепенный рост продаж (преимущественно за счет накопившегося отложенного спроса) на 3-5% во второй половине июля и на 5-7% в августе. При этом, как считает Александр Изаров, покупательские предпочтения будут сконцентрированы в основном на объектах новых востребованных форматов с высокой ликвидностью, таких как многофункциональные комплексы, объекты формата live-work-play и др.

«До 80% всех продаж будут приходится на жилые комплексы повышенной комфортности и функциональности, которые дают возможность покупателю не только приобрести качественную квартиру в современном жилом комплексе с развитой и функциональной инфраструктурой, а еще и использовать покупку, как способ сохранения и приумножения капитала. На сегодняшний день покупка квартиры в таких объектах на начальном этапе строительства и до момента ввода в эксплуатацию прогнозируемо может вырасти в цене до 50%», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что дальнейшее развитие первичного рынка жилья во многом будет зависеть от общеэкономической и политической ситуации, стратегии правительства по минимизации последствий карантина для жизнедеятельности страны.

«Первичному рынку сейчас, как никогда, нужна внешняя стабильность, что станет стимулом для потенциальных покупателей вернуться на рынок. Именно покупатель является двигателем рынка строительства жилья:

«Активизация продаж позволит застройщикам не просто завершить строительство начатых ЖК, а и вывести на рынок новые проекты», — подытожил Александр Изаров.


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
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