Украине необходимо открывать рынок земли, — Алексей Мушак

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что капитальные инвестиции в агропромышленный комплекс в 2018 году составили 90 млрд грн, из них 25 млрд грн — в переработку. По словам премьер-министра, удельный вес АПК в ВВП Украины занимает 17%, но только 4% из них — это переработанная продукция, остальное — сырье. Владимир Гройсман отметил, что главной задачей правительства является увеличение удельного веса АПК в валовом внутреннем продукте и увеличение уровня углубленной переработки украинской продукции

С вопросом относительно уровня эффективности вложенных инвестиций в АПК в 2018 году и перспектив реализации задач правительства Владимира Гройсмана по увеличению удельного веса сферы переработки аграрной продукции в АПК страны «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, депутату Верховной Рады, члену Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений Алексею Мушаку, информирует enovosty.com/news.

Алексей Мушак отмечает, что в АПК сегодня есть много полезных инвестиционных проектов

«А позиция государства не заключается в том, чтобы оценивать их. Потому что бизнес сам просчитывает всю свою рентабельность, а проекты с более чем четырехлетним или пятилетним сроком окупаемости в Украине практически не запускаются. То есть бизнес сам просчитывает рентабельность и запускает только эффективные проекты.

Во-вторых, сейчас почти все инвестиционные проекты реализуют средние или крупные компании, такие как МХП, Кернел и другие. И если мы хотим, чтобы малый бизнес начал активно участвовать в инвестиционном процессе, то нам надо открывать рынок земли, чтобы у малого бизнеса был базовый актив. И тогда аграрная отрасль будет иметь возможность переходить от экстенсивной модели развития, то есть от выращивания технических культур, к интенсивной модели.

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В-третьих, после того как бизнес упрется в какой-либо потолок экстенсивного развития, то сразу начнет думать о возможных путях получения дополнительной стоимости и начнет вкладывать финансовые ресурсы в те направления интенсивного развития, где создается прибавочная стоимость и можно вернуть вложенные инвестиции», — сообщает эксперт.