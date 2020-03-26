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Нужны ноги и руки: В Украине появились тысячи вакансий для курьеров

Главная » Последние новости » Новости рынков » Нужны ноги и руки: В Украине появились тысячи вакансий для курьеров
 
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Сейчас курьеры — самые востребованные работники во всем мире

В «Новой почте» объявили о создании двух тысяч новых рабочих мест для курьеров по всей Украине. В то время, как украинцы массово остаются без работы, компании нуждаются в курьерах и доставщиках, информирует enovosty.com/news.

В пресс-службе «НП» заявил о том, что с начала карантина, оператор начал работу в усиленном режиме – многие жители нашей страны не выходят из дома, потому объем заказов резко увеличился.

Кроме того, другие службы доставки также начали активно искать «героев», которые во время эпидемии готовы развозить товары людям. Сейчас все рестораны и магазины работают только «на вывоз», потому людей стало остро не хватать. Курьерам готовы платить неплохие деньги и обещают многие социальные гарантии. На сайтах появились вакансии как для курьеров с собственным транспортом, так и для тех, кто его не имеет

Напомним, ранее стало известно о том, что почта должна будет бесплатно доставлять лекарства на дом, чтобы свести к минимуму очереди в аптеках, а больных люди оставались по домам.

Читайте: Как будет работать "Новая почта" во время карантина

Отметим, на сайтах по поиску работы за период карантина стало на 60 процентов больше соискателей, чем за аналогичный период в прошлом году. Кроме того, украинцы обратили свой взор в сторону дистанционной работы.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 347

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