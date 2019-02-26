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“Зеленые” аукционы являются эффективным способом реализации проектов по ВИЭ, — Олег Попенко

Главная » Последние новости » Новости рынков » “Зеленые” аукционы являются эффективным способом реализации проектов по ВИЭ, - Олег Попенко
 
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Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №8449-д о внедрении с 2020 года “зеленых” аукционов. Запуск обязательных аукционов для проектов по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) запланирован на 1 января 2020 года. Конечный срок подписания предварительных договоров (PrePPA) для завершения начатых проектов в сфере ВИЭ на условиях “зеленого” тарифа – 31 декабря 2019 года.

С вопросом относительно актуальности и необходимости введения аукционов ВИЭ и оценки их влияния на обычных граждан, которые установили у себя генераторы или миниэлектростанции возобновляемых источников энергии а излишки хотят продавать, “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, председателю комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олегу Попенко, информирует enovosty.com/news.

Олег Попенко сообщает, что проведение аукционов считается наиболее адекватным способом реализации проектов по ВИЭ, на которых потенциальные производители «зеленой» электроэнергии предлагают тарифы, по которым они готовы продавать энергию из новых мощностей.

“»Зеленый» тариф — один из способов поддержки генерации из ВИЭ, который использовался в десятках стран. Его суть состоит в том, что оператор рынка выкупает энергию из ВИЭ по специальной повышенной цене. В Украине цена за киловатт-час энергии из ВИЭ установлена в гривне с привязкой к курсу евро.

25 февраля 2019г. народные депутаты на рабочей группе поддержали снижение зеленого тарифа на СЭС в 2020 году на 20% вместо 25%, которые были в законопроекте 8449-Д после первого чтения. В проекте закона депутаты предлагают ввести аукционы только с 2020 года и только на мощности более 20 мВт. По сути для тех, кто установил у себя мини-производства ВИЭ ничего практически не поменяется, т.к. участие в аукционах является обязательным для субъектов хозяйствования, претендующих на государственную поддержку, для таких проектов: в 2020 году — для ветровых электростанций (ВЭС) мощностью более 20 МВт, для всех других видов технологий — мощностью более 10 МВт; в 2021-2022 гг. — для ВЭС мощностью более 20 МВт, для других видов ВИЭ мощностью более 5 МВт.

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В случае принятия данного законопроекта в проголосованном варианте, мы получаем, что и дальше будем вводить свои электростанции по очень высоким тарифам и продавать электроэнергию по такому фиксированном тарифу вплоть до 2030 года. С другой стороны, сегодня депутаты проголосовали за рост тарифов для потребителей и нужно признать что компенсировать высокие тарифы можно будет только новым ростом тарифов на электроэнергию для конечных потребителей”, — сообщает эксперт.


Автор: Оксана Ельченко
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