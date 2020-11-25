Урожай 2020: Украинские фермеры понесли серьезные убытки, но получили большие надежды

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В этом году фермеры получили на 11% меньше урожая. Экспорт зерновых и масличных обвалился на 13%, ягодная отрасль - сразу на 50%

Крупные игроки на аграрном рынке не особо пострадают от уменьшения урожая 2020, а вот фермеры сейчас задумались о том, как протянуть до следующего года, информирует enovosty.com/news.

Несколько последних лет украинские аграрии гордились рекордным урожаем, но тяжелый 2020 не дал повода для радости. Погодные аномалии и пандемия коронавируса сделали всё, чтобы навредить аграриям. Тёплая и сухая зима, погодные качели весной и летняя засуха не могли не наложить отпечаток на показателях. В целом, фермеры получили урожай, на 11% беднее прошлогоднего, а больше всего пострадала ягодная отрасль.

По прогнозу аналитиков ProAgro, в 2020 — 2121 маркетинговом году наша страна поставит на внешние рынки примерно 48 миллионов тонн зерна против 55,6 миллионов годом ранее. 17,5 млн тонн составляет пшеница, 4,4 миллионов – ячмень, 25,5 миллионов – кукуруза.

Больше всего пострадали фермеры, которые выращивают ягоды, для которых этот год оказался рекордно неудачным. Они получили примерно в 1,5 раза меньше урожая, чем в прошлом году. Причиной также стала плохая погода: поздней весной цветение было «убито» заморозками, а дожди в июне «добили» урожай. По этой причине этим летом украинцы так и не дождались дешевых цен на украинские фрукты: фермеры пытались хоть как-то перебить убытки. В дальнейшем также не стоит рассчитывать на недорогие фрукты (в том числе и поздние яблоки), к тому же — прилавки завалят импортным товаром. В частности — закупленном в Польше.

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Тем не менее, есть все основания рассчитывать на то, что 2021 год станет более благосклонным к фермерам. По данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства в новом году увеличится площадь земель, засеянных озимыми культурами, на 600 тысяч га – до 8,2 млн. га. Кроме того, тепло, которое этой осенью задержалось в Украине, дало возможность продолжать полевые работы до поздней осени. Также, осадки в октябре улучшили увлажненность почвы, благодаря чему аграрии имеют все шансы получить здоровый и крепкий всход.

Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, что уменьшение урожая пшеницы хоть и повлияет на цены на хлеб, в том числе и социальный, но дефицитом и голодом не грозит.