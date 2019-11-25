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Чем живут украинские фрилансеры

Главная » Последние новости » Новости рынков » Чем живут украинские фрилансеры
 
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Украинцам посоветовали следить за своими расходами

В Украине с каждым годом растёт количество фрилансеров, которые, к тому же, могут похвастаться неплохими доходами. Тем не менее, фрилансеры всё ещё довольно консервативны в финансовых вопросах, очень насторожено относятся к кредитным операциям и стараются держать свои деньги в иностранной валюте. Кроме того, эти работники ставят перел собой достаточно высоких цели, откладывают немалые суммы на дорогой отдых за границей или собственное жилье и движимое имущество, информирует enovosty.com/news.

Опрос показал, что половина фрилансеров считают такую работу не основной, а дополнительной, которая позволяет получить неплохую прибавку к зарплате. 38 процентов «свободных художников» владеют жильём, четверть живёт с родителями, а каждому третьему приходится проживать в съемном жилье.

Опрос также показал, что многие самозанятые украинцы не достаточно ответственно относятся к своим деньгам. Около семнадцати процентов пытаются контролировать свои доходы-расходы с помощью таблиц Excel или бумажных блокнотов. Только семь процентов используют специальные приложения.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 181

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