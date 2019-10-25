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В Украине запасы газа в хранилищах достигли десятилетнего рекорда

Главная » Последние новости » Новости рынков » В Украине запасы газа в хранилищах достигли десятилетнего рекорда
 
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В компании «Нафтогаз Украины» сообщили, что запасы газа в хранилищах достигли десятилетнего рекорда

В пресс-службе Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» сообщили, что запасы газа в подземных хранилищах достигли показателя в размере 21,6 млрд куб. м, что на 4,5 млрд куб. м больше прошлогоднего значения, информирует enovosty.com/news.

В компании подчеркнули, что данное значение показателей является рекордным за последние 10 лет, что гарантирует украинцам прохождение отопительного сезона. По данным Нафтогаза, закачивание газа в подземные хранилища продолжается.

В Украине запасы газа в хранилищах достигли десятилетнего рекорда

Ранее сообщалось, что для обеспечения прохождения осенне-зимнего сезона Украине необходимо накопить не менее 20 млрд куб. м газа. В компании отметили, что к началу отопительного сезона Украина уже накопила в ПХГ 17,2 млрд кубометров газа

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Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 71

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