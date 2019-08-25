Беларусь ограничивает ввоз свинины из Львовщины из-за африканской чумы

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Беларусь отказывается от свинины, выращенной во Львовской области. Об этом сообщают специалисты Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси.

Временные ограничения связаны с африканской чумой. В связи с этим все ранее подписанные договоры на ввоз мяса из Львовщины отменяются, информирует enovosty.com/news.

Помимо ввоза живых свиней, запрет распространяется и на других животных. В частности, нельзя ввозить в Беларусь теперь зоопарковых и цирковых зверей, восприимчивых к болезни. Касается это и диких кабанов. Помимо этого, запрещается транспортировать охотничьи трофеи, щетину, рогокопытное и кишечное сырье.

Добавим также, что в связи с выявлением на территории Львовской области возбудителя африканской чумы свиней, было ликвидировано 27 тыс. свиней.

По состоянию на 6 часов сегодняшнего утра на территории области возведено семь котлованов для утилизации. Работы по забою и вывозу животных продолжаются. Чтобы не допустить распространение болезни, территорию охраняют 4 полицейских поста, а также 2 – дезинфицирующих.

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