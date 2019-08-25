Беларусь ограничивает ввоз свинины из Львовщины из-за африканской чумы

РусУкр

Новости рынков

25.08.2019 г.
14:40Беларусь ограничивает ввоз свинины из Львовщины из-за африканской чумы
24.08.2019 г.
12:15Экспорт украинской аграрной продукции вырос на 21%
23.08.2019 г.
18:47Новые тарифы УЗ за пользования вагонами негативно скажутся на экономике Украины - глава зерновой ассоциации
16:07"Роттердам+" не подразумевает доставку угля из Роттердама, - Риккетс
14:25Закупка угля по формуле "Роттердам+" дешевле импорта из Колумбии, - Насалик
12:45Где украинским аграриям жить хорошо
12:43В Украине начался настоящий строительный бум
Все новости рынков

Аналитика

23.08.2019

Итоги недели: Кровавый камбэк России, обмен пленными и безумная покупка 21 века

Итоги недели: Кровавый камбэк России, обмен пленными и безумная покупка 21 века
Трамп захотел вернуть Россию в ряды Большой восьмерки и захотел купить Гренландию, украинцы отмечают главные праздники страны и очень ждут возвращению ...
20.08.2019

Власть вроде новая, а драчка за власть идет по-старому

Власть вроде новая, а драчка за власть идет по-старому
Несмотря на коренную смену состава депутатского корпуса и приход новой власти, борьба за должности и места, особенно «хлебные», происходит в старых добрых ...
16.08.2019

Итоги недели: Предчувствие реформ, рождение комитетов и задержание Гримчака

Итоги недели: Предчувствие реформ, рождение комитетов и задержание Гримчака
В Украине задержали заместитель министра МинВОТ Грымчака, депутаты с боем согласовывают комитеты, а погода качает украинцев на бурных августовских качелях, ...

Последние новости

25.08.2019 г.
18:00 В Украине вводят абонплату за "коммуналку": что нужно знать потребителям
17:45 Китай и США ввели друг против друга новые пошлины
17:30 Сотрудников "Укроборонпрома" будут проверять на полиграфе
17:15 Опубликован список автозаводов и моделей автомобилей, которые производились за время независимости Украины
16:47 На популярном украинском курорте море окрасилось в черный цвет (ВИДЕО)
16:37 Названы лучшие смартфоны для мобильного интернета
16:30 Украина остановила демонтаж конструкций возле моста в Станице Луганской
16:26 Tesla анонсировала начало продаж электромобилей в Польше, Венгрии, Румынии и Словении
16:19 В Украине провели успешные испытания космической ракеты-носителя «Циклон-4»
16:00 В НБУ рассказали, какие купюры подделывают в Украине чаще всего
15:15 Ученые создали магнитные катушки тоньше человеческого волоса, которые могут разрушать пластик в океане
15:05 Названа причина, по которой Трамп заинтересовался покупкой Гренландии
14:40 Беларусь ограничивает ввоз свинины из Львовщины из-за африканской чумы
13:50 Саммит G7: стали известны основные темы сегодняшней сессии
13:00 Сегодня Украина отмечает День шахтера
12:17 В США молния ударила в поле для гольфа: есть пострадавшие
11:37 В Харькове рухнул автомобильный мост (ВИДЕО)
11:08 Nokia будет продавать свои 5G-смартфоны по рекордно низкой цене
10:53 Определены продукты, способствующие выведению никотина из организма
10:07 Статую Христа-Спасителя в Рио-де-Жанейро «перекрасили» в цвета украинского флага
09:50 КБ «Южное»: В Украине провели огневые испытания двигателя ракеты-носителя
09:14 Еще одна страна выступила против возвращения России в состав G7
24.08.2019 г.
16:23 Жительница Австралии рассказала, как ей удается в 63 года оставаться "молодой"
15:58 "Сыты по горло": в РФ устали от экономического застоя
15:35 На Марш Защитников Украины вышло несколько десятков тысяч человек (ВИДЕО)
15:16 Нацбанк пошел на встречу Укрпочте
14:49 Во время мероприятий по случаю Дня Независимости безопасность обеспечивают 13 000 правоохранителей
14:31 Кровь и драка на Майдане: что известно (ВИДЕО)
14:18 Иностранные фонды бегут из России как ошпаренные
13:57 Полиция Гонконга использует слезоточивый газ для разгона акций протеста
13:34 У "Роскосмоса" очередная проблема: Корабль "Союз МС-14"не смог состыковаться с МКС
13:16 На следующий саммит G7 необходимо пригласить Украину, - Туск
12:54 Футболисты национальной сборной поздравили украинцев с Днем Независимости (ВИДЕО)
12:32 Reuters: Северная Корея провела очередные запуски баллистических ракет
12:15 Экспорт украинской аграрной продукции вырос на 21%
11:52 Как в столице проходит празднование Дня Независимости Украины: подробности (ФОТО)
11:32 Associated Press: Больсонаро посылает армию на тушение пожаров в лесах Амазонии
11:11 В США выпустили футболки с «американской» Гренландией
10:54 "Мы разные. Но должны быть едины": Выступление Зеленского во время торжеств на Майдане
10:39 Сеть растрогало исполнение маленькой патриоткой стихов про Украину (ВИДЕО)
10:17 Украина может стать примером для других стран, - Помпео
10:04 В столице начались праздничные мероприятия ко Дню независимости
09:32 Ко Дню Независимости Украины Google выпустил патриотический дудл
23.08.2019 г.
22:18 В Херсоне создали уникальный флаг с автографами бойцов АТО/ООС (ФОТО)
21:58 В аннексированном Крыму на улицах появилась желто-голубая символика (ФОТО)
21:34 The New York Times: Трамп требует от американских компаний «начать искать альтернативу Китаю»
21:12 Ученые обнаружили возможный источник таинственных сигналов из космоса
20:58 Группа послов G7 поздравила украинцев с Днем Независимости
20:31 The Washington Times: Официальные лица США подтверждают удар Израиля по проиранским силам в Ираке
20:13 NASA опубликовало фото Багамских островов из космоса
19:56 "Современный open space": Вокруг ремонта в детском саду разгорелся скандал
19:32 Associated Press: Франция обвинила президента Бразилии во лжи и пообещала заблокировать торговое соглашение
19:09 Премьер-министр Великобритании поздравил украинцев с Днем Независимости (ВИДЕО)
18:56 Reuters: Премьер Дании провела "конструктивный разговор" с Трампом после инцидента с Гренландией
18:47 Новые тарифы УЗ за пользования вагонами негативно скажутся на экономике Украины - глава зерновой ассоциации
18:34 В США подтвердили введение санкций против РФ
18:15 СБУ разоблачила группировку, осуществлявшую незаконную легализацию иностранцев в Украине
17:51 Стало известно, как продлить жизнь
17:25 В Госстате сообщили, что спад промышленного производства в Украине замедлился
17:08 В Украине разработали мощную реактивную систему залпового огня "Берест" (ФОТО)
Все новости »

Беларусь ограничивает ввоз свинины из Львовщины из-за африканской чумы

Главная » Последние новости » Новости рынков » Беларусь ограничивает ввоз свинины из Львовщины из-за африканской чумы
 
Печать Отправить на почту

 

 

Беларусь отказывается от свинины, выращенной во Львовской области. Об этом сообщают специалисты Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси.

Временные ограничения связаны с африканской чумой. В связи с этим все ранее подписанные договоры на ввоз мяса из Львовщины отменяются, информирует enovosty.com/news.

Помимо ввоза живых свиней, запрет распространяется и на других животных. В частности, нельзя ввозить в Беларусь теперь зоопарковых и цирковых зверей, восприимчивых к болезни. Касается это и диких кабанов. Помимо этого, запрещается транспортировать охотничьи трофеи, щетину, рогокопытное и кишечное сырье.

Добавим также, что в связи с выявлением на территории Львовской области возбудителя африканской чумы свиней, было ликвидировано 27 тыс. свиней.

По состоянию на 6 часов сегодняшнего утра на территории области возведено семь котлованов для утилизации. Работы по забою и вывозу животных продолжаются. Чтобы не допустить распространение болезни, территорию охраняют 4 полицейских поста, а также 2 – дезинфицирующих.

Читайте: Цены на свинину стремительно растут. Что будет дальше?


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 25

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Цена голоса за партию Слуга народа 19 гривен - КИУ
Рада интриг и сюрпризов: Как выглядит портрет ВРУ IX созыва
Медведчук в новой Раде будет в «оппозиционном гетто» - политолог
Цена голоса за партию "Слуга народа" 19 гривен - КИУРада интриг и сюрпризов: Как выглядит портрет ВРУ IX созываМедведчук в новой Раде будет в «оппозиционном гетто» - политолог
Все Выборы

Аналитика

Итоги недели: Кровавый камбэк России, обмен пленными и безумная покупка 21 века
Власть вроде новая, а драчка за власть идет по-старому
Итоги недели: Предчувствие реформ, рождение комитетов и задержание Гримчака
Рынок частных клиник: перезагрузка
Туманные перспективы экономического сотрудничества. По мотивам визита Зеленского в Турцию
Как на морском побережье: Рынок аренды элитных коттеджей под Киевом
Полный РСМД-ец настал! Что будет после выхода России и США из договора о запрете ракет средней и меньшей дальности
Итоги недели: Шаг до ядерной войны, приключение слуг народа в Трускавце и горячий санкционный август
Незаконный наезд на "ненастоящего" столичного мэра
Итоги дня: Бой бюрократическому аду, фруктовый рекордсмен и опасная суперсила гривны
Все статьи


Читайте также

Беларусь хочет увеличить поставки дизтоплива в Украину
 У Беларуси остались одни долги от дружбы с Венесуэлой
Беларусь оказалась причастной к созданию северокорейских баллистических ракет
 Смертельная казнь: В Беларуси второй раз за год расстреляют преступника
Цены на свинину стремительно растут. Что будет дальше?
 Стало известно, как Беларусь угодила в долговую ловушку
В Беларуси жестко высказались о российских компаниях
 Беларусь стала страной принудительного труда
Загрузка...

Армия

Бронетранспортер XA-180 (Финляндия)
Ракета управляемая противотанковая Falarick 105
Ракета класса «воздух—воздух» Mitsubishi AAM (Япония)
Беспилотный летательный аппарат CL-289 (Канада)
Вся армия    >>

Новости рынков

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

"Касается каждого": Украинские квартиры ждут важные инновации (1918)

Советник Трампа прилетит на встречу с Поляковым обсудить секретный проект – СМИ (871)

Мировые цены на нефть растут после атаки на саудовское нефтяное месторождение (865)

В Украине начался настоящий строительный бум (793)

Владелец захваченного танкера "Мрия" обратился к Зеленскому и Баканову с призывом вмешаться в ситуацию (624)

Нефть дешевеет из-за опасений снижения темпа роста мировой экономики (585)

«Крутится, вертится шар голубой, Роттердам + не такой уж плохой»: соцсети отреагировали на информацию о том, что Роттердам+ обеспечивает самую дешевую цену угля (573)

Перебои с углем на государственных ТЭС связаны с переделом угольных схем в интересах Коломойского – СМИ (512)

Дело "Роттердам+" основано на непонимании экономических законов — эксперты (491)

"Роттердам+" не подразумевает доставку угля из Роттердама, - Риккетс (340)

Персоны

Владимир
ЖИРИНОВСКИЙ
Игорь
ЛУЦЕНКО
Яков
ВАРИЧЕВ
Олег
СЕНЦОВ
Все персоны    >>

Публикации

Как программы ЕС и ЕБРР помогли производителям мебели в Броварах

Станислав Кондрашов - большой бизнес и черный пиар идут рука об руку

Мнения
Корупційні схеми і уникнення люстрації Людмили Демченко

Корупційні схеми і уникнення люстрації Людмили Демченко

Начальник столичної державної фіскальної служби вже понад п’ять років обіймає дану посаду, незважаючи на 10 річну заборону їй займати посади державної ...
Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника





Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

Фото недели

Nature Photographer: чудеса природы Австралии

Все фото »

 