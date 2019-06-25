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Фермеры шокированы: В Украине резко обвалились цены на арбузы

Главная » Последние новости » Новости рынков » Фермеры шокированы: В Украине резко обвалились цены на арбузы
 
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За прошлые выходные цены на летнюю ягоду обвалились в два раза

Украинские фермеры их южных регионов страны шокированы резким обвалом цен на арбузы в столь ранний период. Так, на прошлых выходных в стране стоимость ягоды упала в два раза. Аграрии разводят руками, так как еще до выходных арбуз огружался по цене от десяти гривен за килограмм, и при такой цены спрос на товар был достаточным. А вот уже с начала новой рабочей недели, 24 июня, трейдеры в Украины хотят выкупать арбузы по цене в пять гривен за килограмм, информирует enovosty.com/news.

Аналитики «Шувар», ссылаясь на свои данные, сообщают о том, что в западных регионах страны арбуз также упал в цене и сегодня за него дают от девяти до десяти гривен за килограмм. Вместе с тем, в прошлом году цена на товар была еще ниже. Здесь стоит учитывать тот факт, что за прошлый год фермеры в Украине сильно расширили площадь под выращивания этой ягоды. Именно потому в 2018 году предложение было выше, чем сегодня. В прошлом году на юге страны арбуз отгружали по цене в 1,2 — 1,5 гривен на килограмм.

Специалисты говорят о том, что на рынке есть постоянная проблема с реализацией ранних арбузов из-за сильного недоверия к нему со сторону покупателей. Вместе с тем, по словам специалистов, случаи отравления можно сократить, если более тщательно мыть арбузы. Так, отравление происходит, чаще всего, совсем не из-за нитратов.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 254

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