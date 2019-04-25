Александр Охрименко рассказал, как увеличение мировых цен на нефть повлияет на коммунальные тарифы
Мировые цены на нефть резко пошли вверх на фоне угрозы санкций США за импорт сырья из Ирана и Венесуэлы. Решение США отменить все исключения для некоторых стран на закупки в Иране способно создать на мировом рынке дефицит в объеме 1,7 млн баррелей нефти в сутки.
С вопросом относительно влияния увеличения мировых цен на нефть на экономическую ситуацию в Украине и коммунальные тарифы “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, президенту Украинского аналитического центра Александру Охрименко, информирует enovosty.com/news.
Александр Охрименко сообщает, что цены на бензин, вероятно, будут расти
«Если цены на нефть растут, то, соответственно, цены на бензин и дизтопливо также растут. Таким образом, в любом случае придется ожидать, что на 20-30 копеек, а в некоторых случаях и до гривны цена на бензин вырастет.
Относительно коммунальных тарифов, то если мы говорим о тарифах для промышленных предприятий, то там, конечно, есть прямая взаимосвязь. Промышленные предприятия приобретают газ и электроэнергию по рыночным ценам, привязанным к ценам на нефть. Если цена на нефть растет, то, соответственно, стоимость газа, приобретаемого промышленными предприятиями, также растет.
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Что касается тарифов для населения, то они устанавливаются регулируемо. Они могут как расти, так и не расти. В данном случае цена на нефть влияет опосредованно, так как цены на газ для населения устанавливаются отдельно от цены на нефть», — сообщает эксперт