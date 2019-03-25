В Украине снижение цен на газ возможно при определенных условиях, — Тарас Загородний

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что из-за снижения цен на газ на европейском рынке он поручит НАК «Нафтогаз» и Минфину провести переговоры с МВФ о неповышении стоимости голубого топлива для украинцев с 1 мая. НАК «Нафтогаз» же предложила свой вариант решения проблемы — уже сейчас перейти на рыночные отношения и отменить спецобязательства по стоимости газа.

С вопросом о вероятности отмены спецобязательств по стоимости газа и снижению цены в соответствии с рыночной стоимостью газа «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, управляющему партнеру Национальной антикризисной группы Тарасу Загороднему, информирует enovosty.com/news.

Тарас Загородний сообщает, что снижение цен на газ возможно при условии заключения долгосрочных контрактов НАК «Нафтогаз» с трейдерами

«Рыночной стоимости газа в Украине не существует. Потому, что НАК “Нафтогаз” как был монополистом, так и остался. Он де-факто устанавливает необходимые ему цены.

Снижение цены НАК «Нафтогазом» для населения в связи с падением рыночной стоимости является ловушкой. Потому, что сегодня одни цены, а завтра будут другие цены. То есть сейчас НАК “Нафтогаз” заявляет, что цены немного упали и он их снижает, но мы не знаем какие цены будут в декабре и насколько он захочет их поднять. Поэтому это все ловушка НАК “Нафтогаза”.

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Снижение цен на газ возможно при следующих условиях:

Во-первых, снижение цен возможно при условии, что НАК “Нафтогаз” будет заключать долгосрочные контракты с трейдерами. К сожалению, на сегодня мы не знаем какие трейдеры импортируют газ и почему нет долгосрочных контрактов. И тогда газ действительно можно будет покупать в Европе дешевле, хотя бы, например, заключая пятилетний контракт или десятилетний контракт и т.д;

Во-вторых, снижение цены на газ возможно при смешивании нашего газа с импортным газом. Ничто не мешает этого делать. Потому, что с официальной рентабельностью АТ «Укргазвидобування» под 300% им в достаточной мере хватит рентабельности в 30% чтобы обеспечить свою инвестиционную деятельность и снизить цену на газ в 2,5 раза без какого-либо так называемого открытого рынка, который они лоббируют. Де-факто они хотят сделать так, чтобы они могли еще больше торговать и зарабатывать на украинских гражданах и украинской промышленности;

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И третье, это, конечно, разделить НАК “Нафтогаз”, то есть ликвидировать эту прокладку и создать реальный рынок. Все эти разговоры относительно рыночных цен являются неправдоподобными, потому что на самом деле НАК “Нафтогаз” продает полтавский и харьковский газ Украине по ценам так называемого «Дюссельдорфа +». То есть они продают нам газ по импортному паритету. Это то же самое, что если бы нам продавали произведенный в Украине хлеб по европейским ценам.

Поэтому снижение цены НАК «Нафтогазом» для населения в связи с падением рыночной стоимости является мифом и ловушкой. И Владимир Гройсман на это не пойдет и правильно сделает. Они сейчас временно будут продавать по заниженным ценам, а потом, когда цена пойдет вверх, они нам будут продавать его в три раза дороже. А НАК “Нафтогаз” на этом заработает еще 1,5 млрд долларов», — сообщает эксперт.