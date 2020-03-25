Стоимость биткоина увеличивается: подробности

Главная » Последние новости » Новости рынков » Стоимость биткоина увеличивается: подробности Стоимость биткоина увеличивается: подробности

Закрыть Отправить

Согласно данным портала CoinMarketCap, стоимость биткоина увеличивается

Согласно информации, представленной на портале CoinMarketCap, стоимость криптовалюты Bitcoin увеличивается, приближаясь к отметке в $7000, информирует enovosty.com/news.

За сутки стоимость биткоина выросла на 2,32% и на данный момент составляет $6878. Стоимость Ethereum увеличилась на 0,55% и достигла показателя $141. Криптовалюта XRP прибавила в цене 0,97% и сейчас составляет $0,16.

Криптовалюта Bitcoin Cash выросла на 0,41% и оценивается в $227. А стоимость криптовалюты Bitcoin SV снизилась на 0,79% и составляет $177.

Читайте: Полицейские пресекли деятельность незаконной фермы по майнингу криптовалют

Капитализация рынка криптовалют достигла 140 миллиардов долларов, а доля биткоина на криптовалютном рынке составляет 66%.

Ранее сообщалось, неделя на рынке криптовалют началась в медвежьем тренде. Однако уже 24 марта настроения инвесторов изменились и стоимость криптовалют начала расти.