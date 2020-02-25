Польская Coal Company: почему она не работает в Украине?

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Польский трейдер Coal Company вышел на рынок торговли углем в 2018 году. Тогда он был зарегистрирован в городе Катовице (Польша). Несмотря на то, что компания работает всего два года, она успела зарекомендовать себя как надежный партнер и поставщик. В том числе, благодаря реализации качественной продукции и возможности оказывать дополнительные услуги.

Хорошая команда

Специализация Coal Company – это торговля угольной продукцией различных марок. Она активно работает не только на польском рынке, но и уверенно осваивает другие европейские площадки. На данный момент именно здесь сосредоточены ее приоритеты, здесь она хорошо ориентируется в потребностях своих покупателей и старается максимально их удовлетворить.

Одно из достоинств трейдера – это его сильная команда. Каждый из ее специалистов обладает многолетним опытом работы в сфере торговли угольной продукцией на рынках Европы, Азии и Дальнего Востока. Поэтому им легко находить индивидуальный подход к клиентам и предлагать персональные решения в каждом конкретном случае.

Специалистам Coal Company удалось наладить эффективный механизм работы, который постоянно улучшается и помогает польской компании уверенно выдерживать конкуренцию. Трейдер установил стратегические связи с производителями угольной продукции, ее перевозчиками и перевалочными терминалами. Также компания успешно сотрудничает с независимыми экспертными организациями, поэтому способна контролировать и совершенствовать каждый этап выполнения заказов.

В частности, это обусловлено тем, что среди ее клиентов есть представители ведущих металлургических и химических комбинатов, производители цемента и других строительных материалов, а также предприятия, которые производят и поставляют электроэнергию, тепло и пар.

Марки и фракции угля на продажу

Среди представленных на рынке компаний Coal Company отличается широким спектром продукции, которую она предлагает к продаже. Речь идет об углях самых различных сортов и размеров.

К примеру, трейдер реализует уголь следующих марок: Б (бурый), Д (длиннопламенный), Г (газовый), Ж (жирный), К (коксовый), ОС (отощенно-спекающийся), Т (тощий) и А (антрацит). Помимо прочего, Coal Company продает специфические марки угля, которые добываются лишь в отдельных угольных бассейнах. А именно: ГЖ (газовый жирный), КЖ (коксовый жирный), СС (слабоспекающийся). Такое разнообразие продукции дает клиентам возможность в полной мере поддерживать технологические процессы.

Не менее важной для заказчиков Coal Company является и возможность выбора размера приобретаемой продукции. С этой задачей польский трейдер также справляется, ведь торгует углем, предел крупности кусков которого достигает 300 мм.

Например, компания реализует сортированный уголь. Это продукция таких классификаций: П (плитный), К (крупный), О (орех), М (мелкий), С (семечка) и Ш (штыб). Кроме этого, Coal Company предлагает совмещенные классы угля и отсевы. К ним относятся ПК (крупный с плитным), КО (орех с крупным), ОМ (мелкий с орехом), МС (семечка с мелким), СШ (семечка со штыбом), МСШ (мелкий с семечкой и штыбом), ОМСШ (орех с мелким, семечкой и штыбом) и Р (рядовой).

Эффективная система поставок

Комплекс услуг польского трейдера не ограничивается только продажей угля. Он также обеспечивает удобную логистику. Сырье он поставляет железнодорожным, автомобильным и водным транспортом. Бесперебойные поставки стали возможными благодаря тому, что Coal Company работает с ведущими агентствами по фрахтованию судов, а также с владельцами подвижного состава. Компания имеет немалый опыт перевалки в портах и наземных перегрузочных терминалах.

Учитывая интересы и потребности заказчиков, трейдер осуществляет доставку сырья в порт, промежуточный перегрузочный терминал, наземный пункт пересечения границы, склад или предприятие клиента.

Немаловажны для партнеров Coal Company и дополнительные услуги, которые предлагает компания. Она готова обеспечивать таможенное оформление, дополнительный контроль качества при участии независимых экспертов, заполнение документации для импорта угля, а также возможности для хранения продукции.