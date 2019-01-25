В Украине дорожает стоимость услуг домашнего персонала

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В Украине дорожают услуги нянь и домработниц

На протяжении 2018 года стоимость работы домашнего персонала выросла на 20-30%. Об этом сообщает портал UBR, информирует enovosty.com/news.

Рост стоимости предоставляемых услуг был связан, главным образом, с повышением цен на продовольственные товары, услуги ЖКХ, проезд и другие услуги. Также важным фактором повышения цены на услуги домашнего персонала стал дефицит квалифицированной рабочей силы, что связано с отъездом работников на заработки заграницу, где оклады гораздо выше.

Кроме того, существует программа «Муниципальная няня», согласно которой молодая семья, воспользовавшись услугами няни, получает компенсацию в размере прожиточного минимума. Однако, для получения компенсации по существующей государственной программе «Муниципальная няня» помощница по уходу за детьми должна быть официально оформлена.

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То есть, для получения государственной компенсации молодой семье необходимо искать «официальную няню», которой необходимо будет платить налоги, что скажется на стоимости ее работы.